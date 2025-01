Carlo Costanzia deixa KO a Alejandra Rubio després de donar la seva última hora: 'Hem estat molt…'

Carlo Costanzia i Alejandra Rubio han viscut un Nadal inoblidable. Aquestes festes han estat especials per a la parella, ja que han celebrat per primera vegada amb el seu fill acabat de néixer, Carlo Costanzia junior. Lluny del focus mediàtic, han optat per la tranquil·litat, ara Carlo ha deixat KO a Alejandra després de donar la seva última hora davant dels mitjans: "Hem estat molt bé".

La parella va celebrar tant la Nit de Nadal com el dia de Reis en companyia de Terelu Campos. No obstant això, Mar Flores no va estar present de forma pública, cosa que va reavivar els rumors de distanciament entre mare i fill. Malgrat això, Carlo ha volgut desmentir aquestes especulacions amb unes declaracions clares i sinceres.

"Hem estat amb tots els avis, hem estat molt bé i hem estat visitant a tots", va afirmar el jove actor en ser abordat per les càmeres dels mitjans de comunicació. Aquestes paraules no només confirmen el retrobament familiar, sinó també l'ambient d'harmonia que ha regnat en aquestes dates tan significatives.

Carlo Costanzia explica com és la seva mare com a àvia

A més, Carlo va confirmar que van gaudir d'un dinar a casa de Mar Flores. "Efectivament", va dir amb rotunditat, afegint que la seva mare està "molt bé, molt contenta".

Sobre el seu paper com a àvia, l'actor no va escatimar en elogis. "Doncs molt bé, divinament", va assegurar amb un somriure que reflectia l'afecte i l'admiració cap a ella.

Carlo també es va mostrar emocionat en parlar del significat que aquest Nadal ha tingut per a la família. "Han estat molt especials gràcies a l'arribada del nadó", va confessar en tornar a casa després de passejar el seu gos. "Des de llavors que sí", va concloure amb un somriure que irradiava felicitat.

Carlo Costanzia deixa KO a Alejandra Rubio després de donar la seva última hora

Per la seva banda, Alejandra Rubio no ha fet declaracions al respecte. No obstant això, s'intueix que aquestes declaracions davant dels mitjans l'haurien deixat totalment KO a causa que ella no vol que es parli de la seva vida privada. I és que Carlo Costanzia hauria trencat la regla fonamental d'Alejandra: allunyar-se el màxim possible del focus mediàtic, cosa que podria no haver agradat a la jove.

Aquestes festes han marcat un abans i un després en la vida de Carlo i Alejandra. Amb el seu nadó com a protagonista, han viscut moments únics que han enfortit els llaços familiars. Sens dubte, unes dates per recordar que la jove parella portarà en els seus cors per sempre.