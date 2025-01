Qui és Constanza, la discreta exdona de Joan Laporta i mare dels seus tres fills

La felicitat de Joan Laporta ha estat palpable després de la decisió del Consell Superior d'Esports (CSD) de permetre la inscripció provisional de Dani Olmo i Pau Víctor. Aquesta mesura arriba en un moment crucial per al Barça, just abans de l'enfrontament contra l'Athletic.

Amb aquesta resolució, es deixen sense efecte les restriccions imposades per la Comissió de Seguiment del Conveni RFEF-LaLiga. Laporta, fidel al seu estil, no ha amagat la seva eufòria, protagonitzant una celebració que no ha passat desapercebuda.

Qui és Constanza Echevarría, l'exdona de Joan Laporta

Tanmateix, mentre el dirigent culé gaudeix dels seus triomfs esportius, hi ha una altra faceta de la seva vida que sovint genera curiositat. Estem parlant del seu passat familiar, marcat pel seu matrimoni amb Constanza Echevarría.

Filla de l'empresari Juan Echevarría, expresident de FECSA i Nissan Motor Ibérica, va ser la seva companya durant més de dues dècades. El matrimoni, que va començar als anys 80, es va dissoldre el 2008 després d'una relació que no va estar exempta de controvèrsies.

Encara que mai es va confirmar oficialment, es rumoreja que la ruptura es va deure a les suposades infidelitats de Laporta. Malgrat els conflictes del passat, ambdós mantenen una relació cordial pel bé dels seus tres fills. Ells són Pol, Guillem i Joan, més conegut com a Jan.

Joan Laporta i Constanza Echevarría tenen tres fills en comú

Pol i Guillem han destacat en l'àmbit esportiu, seguint els passos del seu pare en diferents àrees relacionades amb l'esport. Pol, el més gran, ha optat per una carrera més visible, mentre que Guillem ha trobat el seu lloc en rols més tècnics.

Per la seva banda, el petit de la família, Jan, el nom del qual és Joan, ha estat en un discret segon pla. Poc se sap de la seva vida, llevat que és molt proper a la seva mare.

Constanza Echevarría, per altra banda, ha preferit mantenir-se allunyada dels focus mediàtics que constantment envolten el seu exmarit. Amb una vida tranquil·la, centrada en la seva professió i les seves activitats personals i familiars, és un exemple de discreció.

Encara que el matrimoni amb Laporta va quedar en el passat, continua sent una figura rellevant per la seva trajectòria personal i el vincle amb els seus fills. D'aquesta manera, continuen sent un punt de connexió amb el president blaugrana.