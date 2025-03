La raó per la qual Carlo Costanzia no ha demanat matrimoni a Alejandra Rubio

El programa Ni que fuéramos ha parlat sobre l'aniversari número 25 d'Alejandra Rubio. Durant l'emissió, han repassat els millors moments del seu últim any de vida. Ha estat un aniversari especial perquè ha estat el primer com a mamà i ha estat carregat de sorpreses i emocions inoblidables.

Les primeres sorpreses han arribat en forma de regal per part de Carlo Costanzia. El jove l'ha obsequiat amb una joia, un ram de flors i una emotiva carta dirigida a la "millor mamà del món". No obstant això, segons han comentat al programa, Alejandra esperava un regal diferent: un anell de compromís.

Kiko Matamoros ha analitzat la situació des del plató. Ha revelat que Alejandra Rubio esperava una petició de mà en aquest dia tan especial.

Es destapa el motiu pel qual Carlo Costanzia encara no s'ha declarat a Alejandra Rubio

"El que diu ella és que li van regalar una polsera i el que esperava era un anell de petició", ha confessat Matamoros. Les seves paraules han generat un intens debat al programa.

A més, Kiko Matamoros ha explicat la possible raó per la qual Carlo Costanzia encara no ha fet la gran pregunta. Segons ha revelat, la parella ha gravat un documental sobre l'embaràs d'Alejandra Rubio. Un projecte que, per ara, no han aconseguit vendre a cap cadena i això ha canviat els temps del compromís.

"Jo crec que en breu, Alejandra. Però abans hauran de vendre el documental. No vendràs un casament sense vendre el documental", ha afirmat Matamoros.

Les seves paraules han deixat entreveure l'estratègia de la parella. Primer, tancar un acord amb alguna cadena per emetre el seu documental. Després, planificar el casament i convertir-lo en un esdeveniment mediàtic.

Es confirma que Alejandra Rubio i Carlo Costanzia encara no han venut el seu documental

Kiko Matamoros ha insistit en la importància de tancar l'acord amb la productora. "Això serà qüestió de la productora, que té un preu molt alt. Almenys, si el baixen, el podrien vendre", ha afegit el col·laborador.

Amb aquestes declaracions, sembla que Alejandra Rubio i Carlo Costanzia han preferit esperar. No han descartat un compromís en el futur. Però, abans de fer el pas, han volgut assegurar-se que la seva història es compti als mitjans de comunicació.

Per ara, Alejandra continua lluint una polsera al seu canell en lloc d'un anell al seu dit. Caldrà esperar per saber quan arribarà la tan esperada petició de mà.