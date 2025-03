Tothom al·lucina amb el que Mar Flores ha dit de Terelu Campos: ‘És una...’

Mar Flores ha sorprès avui a tothom. I és que ningú no esperava que parlés en els termes que ho ha fet sobre Terelu Campos, la sogra del seu fill Carlo Costanzia.

La model i actriu ha fet una excepció en la seva norma de no referir-se públicament a la família política del jove. I, en concret, ha fet aquest pas per elogiar la presentadora per com ha afrontat el càncer que va patir. Així, després d'indicar que “és una malaltia contra la qual cal lluitar”, ha enaltit el coratge d'aquella dient: “És d'admirar”.

Mar Flores sorprèn trencant el silenci sobre Terelu Campos

Des que va sortir a la llum que Carlo Costanzia i Alejandra Rubio eren parella, Mar Flores ha tingut com a màxima no parlar de la família de la seva nora. I això ha incentivat els rumors que indiquen que entre ella i la seva consogra, Terelu Campos, no hi havia precisament bona harmonia.

Tanmateix, avui s'ha saltat aquesta norma i ha fet referència a la exparticipant de Supervivientes. Ho ha fet en el marc de la XIII Cursa contra el Càncer. Cursa que s'ha celebrat avui a Madrid i en la qual ha participat amb els seus fills.

En ser abordada per Europa Press i preguntada sobre el coratge d'aquella per superar aquesta patologia, Mar ha sorprès responent sense embuts. Ha dit: “Per descomptat que és d'admirar, mare meva. Cal tenir una força i un valor per fer això”.

“És que els éssers humans, quan ens toquen coses, al final ens adonem que som forts en el fons. Cal lluitar contra tot això”, ha afegit.

Aquestes paraules han fet al·lucinar a tothom, perquè, per una vegada, Flores ha fet el pas de parlar de Terelu. Encara més, li ha reconegut una gran fortalesa a l'hora d'afrontar el citat problema de salut que va tenir.

El compromís de Mar Flores en la lluita contra el càncer, malaltia que va patir Terelu Campos

La XIII Cursa en Marxa Contra el Càncer ha reunit milers de participants al passeig de la Castellana, amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació oncològica. Mar Flores ha assistit acompanyada dels seus fills, demostrant el seu compromís amb la causa i la importància de la unitat familiar en esdeveniments solidaris.

Sobre la rellevància d'involucrar-se en la lluita contra aquesta xacra, ella ha emfasitzat: “El càncer és una cosa que ens toca a tots de prop. És una malaltia contra la qual cal lluitar i aquí estem avui per fer-ho. I quina millor manera que fent esport i, en aquest cas, tots en família”.

Aquestes declaracions han subratllat la importància de la solidaritat. I també del suport comunitari en la batalla contra aquesta malaltia.

La participació de figures com Mar Flores en esdeveniments benèfics contribueix a visibilitzar i sensibilitzar la societat sobre la importància de la investigació i el suport als afectats pel càncer. El seu reconeixement cap a Terelu Campos també reflecteix la capacitat de deixar de banda diferències personals en pro de causes majors.

En resum, la recent intervenció de la mare de Carlo Costanzia ha destacat per trencar el seu silenci respecte a la seva consogra. I també per reforçar el missatge d'unitat i lluita conjunta contra aquesta citada patologia. El seu exemple convida a la reflexió sobre la rellevància de l'empatia i el suport mutu en moments difícils.