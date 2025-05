Màxima preocupació per Manu a 'Pasapalabra' després d'anunciar-se la pitjor notícia

Un any després que Manu Pascual comencés la seva participació a Pasapalabra, el madrileny preocupava l'audiència amb l'últim que ha protagonitzat. El graduat en Psicologia, que es va estrenar a l'espai d'Antena 3 el 16 de maig de 2024, intentava endur-se El Rosco que aquest dimarts acumulava un pot d'1.654.000 euros. Manu va començar encertant una rere l'altra totes les paraules fins que va sorgir una situació amb la qual no comptava.

En el seu duel amb Rosa va ser Manu el primer a començar a jugar amb els 147 acumulats al programa del dia. En un primer moment, va contestar correctament cinc preguntes.

Va donar aleshores pas a la seva companya, que no va trigar a tornar-li el torn. A continuació, Manu va ser el primer a acabar la primera volta amb 20 encerts i 39 segons.

Manu viu un moment de tensió a Pasapalabra que no oblidarà

Va ser llavors quan el concursant, que porta més de 260 roscos, va agafar embranzida i va arribar als 23 encerts. Aleshores, quan anava pel pot, es va equivocar amb la R, sumant el seu primer error quan només quedava la Y per resoldre.

Un desenllaç que ningú podia preveure veient com de bé havia començat. Finalment, el concursant va decidir no arriscar i va deixar passar el temps, plantant-se en 23 encerts i un error. "Has de treure sis per empatar amb Manu i, com que no tens errors, guanyaries el programa", va aclarir Roberto Leal al seu oponent.

Rosa, per la seva banda, va arribar a la lletra Z amb 18 encerts i 30 segons. Després d'aconseguir 23 encerts i no saber les respostes de les lletres que quedaven, es va plantar. La gallega es va alçar amb la victòria i va enviar Manu a La Silla Azul al següent programa.

Manu Pascual fa un any que intenta endur-se el pot de Pasapalabra

Manu i Rosa, que fa mig any que mesuren forces a El Rosco, s'han convertit en una parella molt estimada pel públic. La parella de concursants visitava aquesta setmana el plató de Y ahora Sonsoles, on se sinceraven sobre la seva experiència al programa.

El madrileny, que porta acumulats més de 145.200 euros, explicava com li ha canviat la vida des que va aparèixer per primera vegada a Pasapalabra. El que més vertigen li fa és pensar en la xifra final, per això procura no fer-ho.

Quatre anys de preparació per intentar des de fa un any cada tarda completar El Rosco com en el seu dia van fer Óscar Díaz o Rafa Castaño. Caldrà esperar encara uns programes més per saber si Manu o Rosa passen a ocupar la llista de guanyadors del pot de Pasapalabra