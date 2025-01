Impacte a 'GH Dúo' per la confessió de Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia: 'Sempre…'

La casa de Gran Hermano Dúo es troba en estat de commoció després de la inesperada confessió de Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia. Jeimy ha sorprès a tothom en parlar obertament sobre els seus sentiments cap a Manuel Cortés, fill de Raquel Bollo. I és que Jeimy ha confessat que a Manuel "sempre l'he vist guapo".

Tot va ocórrer durant una prova en què els participants havien de realitzar un programa de ràdio. En aquesta activitat, Manuel i Jeimy van assumir el paper de presentadors, un format que va donar lloc a una conversa que ningú esperava. Entre rialles i preguntes, les paraules de Jeimy van desfermar una onada de reaccions tant dins com fora de la casa.

"No sabia que estiguessis interessada a tenir alguna cosa amb el presentador", li va dir Manuel, fent referència a ell mateix. La resposta de Jeimy va ser directa i clara: "No tenia coneixement que tingués intencions de tenir alguna cosa amb el presentador". Aquesta declaració, carregada de dobles sentits, va marcar l'inici d'un moment de gran tensió emocional.

Jeimy Báez revoluciona Gran Hermano Dúo

Manuel, lluny d'esquivar el tema, va voler aprofundir. "Què vols que et digui?", li va preguntar, deixant clar que buscava una resposta sincera.

Jeimy Báez, amb un somriure que deia més del que aparentava, va contestar: "El que tu vulguis". Aquesta interacció va provocar comentaris i murmuris entre els altres habitants de la casa.

Però el moment culminant va arribar quan Manuel va decidir deixar els seus sentiments al descobert. "Jeimy és una noia que m'agrada força i no tinc cap problema a dir-ho", va confessar sense embuts. Les paraules de Manuel van deixar clar que, per a ell, Jeimy ocupa un lloc especial en el seu cor.

Jeimy Báez se sincera amb Manuel Cortés

Per la seva banda, Jeimy no es va quedar enrere i també va expressar el que sent. "Jo sempre he dit que Manuel és el noi més guapo de la casa", va afirmar, deixant a tothom sense paraules. Aquestes declaracions han estat el tema de conversa principal tant entre els companys com a les xarxes socials.

L'impacte d'aquestes confessions no es limita a les emocions que van desfermar en el moment. La relació entre Jeimy i Manuel sembla estar evolucionant ràpidament. Els gestos, les mirades prolongades i els moments compartits en els últims dies han reforçat la idea que alguna cosa especial està naixent entre ells.

Aquesta situació també ha generat diverses reaccions entre els companys de convivència. Mentre alguns veuen amb bons ulls la possible relació, altres temen que pugui afectar les estratègies i aliances dins del concurs. El que queda clar és que, tant per als participants com per a l'audiència, la relació entre Jeimy i Manuel s'ha convertit en un dels temes més comentats.