Jeimy Báez confessa per fi el veritable motiu de la seva ruptura amb Carlo Costanzia

Jeimy Báez ha confessat a GH Dúo el veritable motiu de la seva ruptura amb Carlo Costanzia: la seva relació no era precisament bona. La participació de l'ex del nuvi d'Alejandra Rubio està donant grans moments dins del reality. No pel seu paper dins de la casa, sinó pels detalls que estan sortint a la llum sobre la seva relació amb Carlo.

Una vegada més, Jeimy recorda el seu passat amb Costanzia i com aquest li va continuar escrivint tot i estar ja amb Alejandra. "Tot va ser molt ràpid, la nostra relació es va acabar, va ser fotuda", ha revelat sobre el que va motivar la separació. És per això que va decidir aconsellar a Alejandra "que surti corrents", perquè no li passi el mateix que a ella.

Jeimy Báez explica per què va trencar amb Carlo Costanzia

Carlo Costanzia no participa a GH Dúo, però, gràcies a Jeimy Báez, el jove actor està molt present dins de Guadalix. Des que va entrar al reality, la jove ha compartit alguns titulars realment sucosos sobre el que va passar amb Carlo.

L'últim que ha confessat Jeimy ha estat el veritable motiu de la seva ruptura amb Costanzia: la seva relació no era bona. "Tot va ser molt ràpid, la nostra relació es va acabar, va ser fotuda", ha relatat Báez a Marieta. La història d'amor de Carlo i Jeimy va ser una història tempestuosa plena d'alts i baixos que van minar la relació.

Abans d'entrar a GH, la jove ja va explicar com va ser conscient que Carlo li era infidel amb altres noies. "Ell deia que tenia necessitats i estava amb noies, jo me n'assabentava i tornava", va relatar en una de les seves primeres aparicions televisives. Això, sumat als problemes legals de l'actor, van fer que la relació comencés a ser tòxica.

Dins de Guadalix, Jeimy ha tingut la necessitat de sincerar-se amb els seus companys sobre el que va passar i ha rememorat el seu passat amb Carlo. Entre altres coses, ha explicat el que va suposar per a ella assabentar-se que estava amb Alejandra Rubio. "Quan ho vaig deixar, això va passar el 23 de gener i el 13 de febrer ja sortia en una revista que estaven embarassats", ha relatat.

Segons ella, va passar molt poc temps des de la ruptura a la seva relació amb la filla de Terelu. Una cosa que li va fer mal de manera especial perquè Carlo continuava enviant-li missatges. "Em continuava escrivint que per què no li deixava explicar-se, si tu estàs coneixent una noia, per què em fas això?", es preguntava.

Jeimy Báez adverteix a Alejandra sobre Carlo Costanzia

No és la primera vegada que Jeimy li aconsella a Alejandra que tingui cura amb Carlo. El fill de Mar Flores arrossega una fama complicada arran del seu passat tant amorós com legal. Mentre Costanzia està complint amb les seves obligacions penitenciàries, la seva vida sentimental continua revolta.

Sobretot, ara que la seva exparella es troba participant a Gran Hermano i airejant el seu passat en comú. Jeimy ha aclarit que estar amb Carlo no va ser fàcil i que va passar per situacions per les quals no hauria d'haver passat.

Báez ha tornat a treure el tema dels missatges que va rebre de l'actor després de trencar en els quals deixava entreveure el seu penediment. Segons ella, li va dir que "sempre seràs l'amor de la meva vida", mentre estava amb Alejandra.

Per aquest motiu, i perquè coneix molt bé a Carlo, Jeimy es va prendre la llibertat de donar-li un consell a la neta de María Teresa. "Amb l'experiència que jo vaig tenir li diria que surti corrents", va dir la jove.

Les paraules de l'ex de Costanzia no semblen haver afectat Alejandra. Fa uns dies es va reincorporar a la seva feina i es va mostrar molt feliç en la seva nova etapa com a mamà.