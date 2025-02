Gir de 180º amb la decisió d'Elsa Pataky amb Chris Hemsworth: 'Estem...'

Elsa Pataky i Chris Hemsworth formen una de les parelles més estables de Hollywood. Junts han format una preciosa família nombrosa gràcies als seus tres fills que va ajudar l'actriu a prendre una determinació: dedicar-se a la seva família. "Estem fent passos molt avançats perquè la dona pugui prendre decisions sense ser criticada", ha assegurat en la seva última entrevista.

Pataky va optar per parar la seva carrera cinematogràfica per cuidar dels seus tres fills i no tothom va entendre la seva decisió. No obstant això, malgrat les crítiques, la dona de Chris Hemsworth se sent plena i feliç. "La meva decisió ha estat presa amb completa llibertat i he fet el que jo volia fer", ha recalcat.

Elsa Pataky i Chris Hemsworth prenen una determinació

Durant anys, Elsa Pataky i Chris Hemsworth han estat considerats un model de família feliç i estable. Amb tres fills en comú, la parella ha mantingut una imatge d'harmonia i dedicació familiar. Lluny de quedar-se a viure als Estats Units sota el focus de la fama, van optar per residir a Austràlia, on gaudeixen de la natura.

Aquest sempre ha estat el gran somni de Pataky que ha pogut assolir juntament amb el de convertir-se en mare. Precisament, va ser la seva maternitat el que va fer que Elsa prengués una determinació: dedicar-se plenament a cuidar de la seva família i aparcar la seva carrera professional. "Estem fent passos molt avançats perquè la dona pugui prendre decisions sense ser criticada", ha defensat en la seva entrevista a La Vanguardia.

La seva decisió no va ser ben rebuda pels mitjans que van qüestionar per què no era Chris Hemsworth qui deixava de banda la seva feina. No obstant això, per a Elsa no es va tractar d'un sacrifici, sinó d'alguna cosa que realment volia fer. "He tingut tres nens meravellosos i he estat capaç de deixar-ho tot per ells i estar present cada dia en les seves vides", va explicar.

Per a ella, ser mare ha estat el paper més important i difícil que ha exercit i del qual mai es penedirà. "La meva determinació ha estat presa amb completa llibertat i he fet el que jo volia fer", ha assenyalat.

L'actriu espanyola assegura ser una "dona amb sort", perquè reconeix que ha pogut triar i permetre-s'ho econòmicament. Valora la llibertat d'elecció i està convençuda que "cada vegada hi ha més igualtat".

Elsa Pataky i Chris Hemsworth s'allunyen dels focus de Hollywood

Es podria dir que Elsa Pataky i Chris Hemsworth han desafiat completament els convencionalismes de Hollywood. Tot i ser dos grans actors internacionals, la seva vida està molt allunyada del focus i el glamur de les estrelles.

A més, la relació d'Elsa i Chris ha estat un exemple d'amor i suport mutu. Chris Hemsworth, conegut pel seu paper com a Thor a l'Univers Cinematogràfic de Marvel, ha estat un company comprensiu. Junts, han treballat per mantenir una relació sòlida, malgrat les exigències de les seves carreres.

Això els ha ajudat perquè la criança dels seus tres fills hagi estat una experiència compartida. Elsa sempre s'ha mostrat feliç amb la família que ha format amb Chris i així es pot apreciar a les seves xarxes socials. I és que el que més els agrada és poder fer plans junts i gaudir de la natura salvatge que regala Austràlia.

No obstant això, no tot és de color de rosa, en la seva recent entrevista, Pataky ha confessat els reptes i dificultats de la maternitat. "Ser mare té molts reptes, però també és una de les coses més boniques", ha opinat. "Cal posar molt d'esforç", afirma, aclarint que quedar-se a la cura dels fills no és una decisió còmoda ni fàcil.