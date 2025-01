Pocs esperaven el que Alejandra Rubio ha fet amb Anabel Pantoja: 'Quina alegria!'

Alejandra Rubio ha deixat sense paraules més d'un amb l'últim que ha fet amb Anabel Pantoja a les xarxes socials. La influencer no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'acudir a Instagram per reaccionar a una última hora relacionada amb la seva companya de professió: "Quina alegria!".

Després de 18 dies ingressada a l'UCI de l'hospital Materno de Gran Canària, la petita Alma ha tornat a casa amb David i Anabel. Tal com ha transcendit, aquest dilluns, 27 de gener, els metges han decidit donar-li l'alta després d'haver experimentat una notable millora en el seu estat de salut.

Encara que durant aquests dies han romàs en silenci, només tornar a la seva llar, Anabel Pantoja no ha volgut deixar passar l'ocasió per compartir aquesta gran notícia amb els seus seguidors.

Com era d'esperar, les reaccions per part de la resta d'usuaris d'aquesta xarxa social no s'han fet esperar. En qüestió de minuts, desenes de persones anònimes i rostres coneguts del nostre país han volgut aprofitar l'ocasió per felicitar la parella per l'alta de la seva filla.

No obstant això, hi ha hagut un comentari que ha cridat poderosament l'atenció: el d'Alejandra Rubio. La col·laboradora de televisió també acaba de convertir-se en mare, motiu pel qual entén a la perfecció l'angoixa d'Anabel Pantoja.

Alejandra Rubio torna a les xarxes i li dedica un emotiu missatge a Anabel Pantoja

Aquest dilluns, Anabel Pantoja ha tornat al seu perfil d'Instagram per compartir amb els seus més de 2.000.000 de seguidors un post del més especial i esperat. A través d'ell, i juntament amb una foto seva i de David Rodríguez amb la seva filla en braços, la influencer ha anunciat l'alta hospitalària d'Alma:

"Acabem d'arribar a casa amb la nostra petita. Només volíem de veritat, de cor, agrair tot el que hem sentit de la vostra part cap a ella.[...]Ara ens toca tornar a viure, perquè fa 18 dies vam tornar a néixer els tres".

A més, ha volgut "agrair als mitjans de comunicació, programes, companys, amics i no amics per tractar el tema amb tantíssim respecte per la nostra bebè".

Després de fer-se ressò d'aquesta gran notícia, diversos rostres coneguts del nostre país han acudit a aquesta xarxa social per compartir la seva felicitat amb aquesta mediàtica parella, entre ells, Alejandra Rubio.

A través d'un sentit comentari, la col·laboradora de televisió ha escrit el següent missatge a Anabel Pantoja i la seva actual parella sentimental, David Rodríguez: "Quina alegria, de veritat".

No obstant això, Alejandra Rubio no ha estat l'única influencer que s'ha pronunciat al respecte. "Quina bona notícia, com me n'alegro", ha escrit Dulceida, qui també acaba de ser mamà. "Quina felicitat, Anabel! Me n'alegro moltíssim", ha assegurat Violeta Mangriñán.