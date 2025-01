Ningú esperava la confessió de Mario Vaquerizo sobre l'estat de salut d'Alaska

Durant una de les seves últimes entrevistes, Mario Vaquerizo va trencar el seu silenci per desvelar una dada que ningú esperava sobre l'actual estat de salut de la seva dona, Alaska. "Espero que ja no ens passi res més", ha assegurat l'artista i col·laborador de televisió.

El passat 20 de gener es va presentar a la Casa de América a Madrid la nova estratègia turística de la ciutat de Torremolinos. Acte que va donar el tret de sortida a la Fira Internacional de Turisme, la qual se celebrarà entre aquest dimecres i el pròxim diumenge.

Aquell dia, El Español va tenir l'oportunitat d'entrevistar a Mario Vaquerizo, amfitrió de la vetllada. Moment en què no va tenir cap problema a compartir amb ells com es troba Alaska setmanes després de patir un trombe a l'ull esquerre:

"Sí, ella està bé. És que ens ha vingut tot donat, però bé... Espero que ja no ens passi res més. El més important és que quan et passen adversitats no estiguis sol, si estàs sol sempre és pitjor que passar-ho acompanyat".

Mario Vaquerizo fa una inesperada confessió sobre Alaska

Va ser el passat 17 de desembre quan Alaska va fer saltar totes les alarmes en publicar una imatge seva amb un pegat a l'ull a les xarxes socials. Tal va ser la preocupació que es va generar al seu voltant que a l'artista no li va quedar altra opció que sortir públicament a explicar tot el que li havia succeït.

Però tot apunta que les seves explicacions no han estat suficients, ja que en les setmanes posteriors, els rumors sobre la seva suposada ceguesa no han deixat de ressonar amb força.

Tanmateix, el passat 20 de gener, Mario Vaquerizo va tornar a recalcar que Alaska es troba perfectament, malgrat les circumstàncies. D'altra banda, el citat mitjà va voler saber qui dels dos cuida més de l'altre, un dubte que el cantant no va trigar a aclarir.

"Tots dos, ens cuidem tots dos. Quan un necessita ajuda, l'altre s'ofereix", va matisar el vocalista del grup musical Las Nancys Rubias.

A més, i davant la preocupació del reporter, Mario Vaquerizo no va tenir cap problema a parlar una vegada més sobre l'aparatosa caiguda que va patir a l'escenari del festival Horteralia.

Tal com ha confirmat, el collarí el segueix portant "perquè així m'ho han dit els metges". "També per dormir. Em poso un per anar als esdeveniments, i en tinc un altre que és més rígid, per casa", va afegir Mario a continuació.

Finalment, i després d'assegurar que "cal fer cas als metges", Mario Vaquerizo va informar que ja no ha de prendre la medicació: "Tinc la sort que estic molt sa". "Després de sortir de l'hospital, ja no vaig haver de tornar a prendre aquells medicaments que em van salvar la vida", va sentenciar.