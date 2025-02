Noves paraules d'Isabel Jiménez, la millor amiga de Sara Carbonero: 'Diuen que...'

Isabel Jiménez ha enamorat els seus seguidors amb la seva última publicació a les xarxes socials. La millor amiga de Sara Carbonero ha pronunciat unes noves paraules per donar la benvinguda al mes de febrer. "Diuen que febrer és la frontera entre l'hivern i la primavera", comença dient la presentadora.

"Benvingut, el meu mes bonic", finalitza Isabel, donant així el tret de sortida al que és el seu mes favorit. I és lògic, ja que el 14 de febrer, coincidint amb Sant Valentí, Isabel celebra el seu aniversari.

Isabel Jiménez, comare de Sara Carbonero, comparteix un bonic missatge

Isabel Jiménez es troba vivint un dels seus moments més dolços al capdavant dels Informatius de Mediaset. La comare de Sara Carbonero és una de les periodistes més estimades de la cadena i la seva presència a Telecinco està garantida. A més de ser una apassionada de la informació, Isabel també és una apassionada de la vida.

Així ho demostra cada dia al seu perfil d'Instagram, on acaba de publicar les seves últimes paraules. "Diuen que febrer és la frontera entre l'hivern i la primavera", ha escrit l'amiga de Carbonero per celebrar l'arribada del nou mes. "Benvingut, el meu mes bonic", finalitza el missatge de Jiménez, al qual acompanya amb unes fotos per Madrid.

Aquesta publicació és posterior a una altra que va compartir l'últim dia de gener. En ella instava que el temps passés més de pressa per donar la benvinguda al mes de febrer. Ara que ja ha arribat, Isabel es troba feliç i amb ganes d'afrontar nous reptes.

Però existeix una raó de pes per la qual Jiménez qualifica aquest mes com "el meu mes bonic". El pròxim 14 de febrer, coincidint amb el Dia de Sant Valentí, la "germana" de Sara Carbonero celebrarà el seu aniversari.

Isabel en compleix 43 en el seu millor moment tant personal com professional. En el terreny laboral, l'almerienca compta amb un lloc privilegiat als Informatius de Telecinco. Malgrat els nombrosos canvis a la cadena, la periodista pot presumir de ser una de les intocables.

De fet, fa uns mesos va guanyar el Premi Ondas a la millor presentadora de la televisió. Un guardó que va rebre amb enorme alegria i orgull.

Isabel Jiménez, el gran suport de Sara Carbonero

Si en el terreny professional, Isabel pot presumir del seu èxit, no és menys el que succeeix en el terreny personal. Jiménez procura mantenir la seva vida privada al marge, però la seva relació gairebé fraternal amb Sara Carbonero és de sobres coneguda.

Ambdues periodistes s'han convertit en inseparables i juntes han fet front a les adversitats de la vida. Sobretot, en el pitjor moment per a l'ex de Casillas quan li van diagnosticar un tumor. Isabel no es va separar del seu costat i, tal com va explicar Sara, fins i tot va estar amb ella en les llargues hores a l'hospital.

La vida els va ensenyar una valuosa lliçó que van haver d'aprendre per la força. D'ella van sortir més reforçades i unides que mai. Des de llavors, no han deixat de compartir els bons moments i de viatjar juntes.

L'últim destí que van compartir va ser al nord el passat mes de novembre. Allà van gaudir d'uns meravellosos paisatges i d'un temps juntes. "Res a dir", va publicar Carbonero juntament amb diverses instantànies amb Isabel.

A més, també han muntat un projecte laboral conjunt el fil conductor del qual és la moda, la gran passió d'Isabel i Sara. Es tracta de Slow Love, una empresa de moda sostenible que busca respectar el medi ambient.

Sens dubte, Isabel té motius més que suficients per celebrar l'entrada del nou mes amb un seguit de plans al cap. El principal, el seu aniversari en el qual no faltaran els missatges dels seus éssers estimats, entre ells, el de la seva comare Sara Carbonero.