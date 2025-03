Nou comunicat urgent sobre l'estat del Papa Francisco: ‘Els metges han…’

L'estat de salut del Papa Francisco continua sent motiu de preocupació al Vaticà. Des del seu ingrés al Policlínic Gemelli de Roma, hi ha hagut molta expectació sobre la seva evolució. Ara, un nou comunicat ha aportat detalls rellevants sobre la recuperació del Papa Francisco.

Encara que els metges han assenyalat que la salut del Papa Francisco ha anat millorant, insisteixen que no es pot abandonar la precaució. La situació del Pontífex continua sent delicada, però ja ha mostrat diversos signes positius en la seva evolució. El seu tractament continua sota estricta supervisió mèdica, però la salut del Papa Francisco ja està estable.

La salut del Papa Francisco continua evolucionant favorablement

L'equip mèdic del Papa Francisco ha fet canvis en el seu tractament. “Els metges han suspès la ventilació mecànica no invasiva”, cosa que suposa un avenç significatiu. A més, la necessitat d'oxigenoteràpia d'alt flux s'ha reduït progressivament.

L'informe també confirma que la pneumònia bilateral està controlada. No obstant això, no s'ha fixat una data per a la seva sortida de l'hospital. La recuperació del Pontífex segueix un procés acurat, amb revisions constants.

Malgrat aquests progressos, els especialistes han decidit mantenir les cànules nasals. Aquest suport continua sent necessari per garantir una oxigenació adequada. A més, no s'espera un nou informe mèdic fins dilluns, cosa que manté l'expectativa sobre la seva evolució.

El Papa Francisco ja fa més d'un mes que està hospitalitzat, i això ha generat incertesa sobre el seu futur. Encara que hi ha millores, la seva capacitat per reprendre l'activitat normal és una incògnita. Per ara, la seva agenda oficial continua suspesa fins que els metges ho considerin oportú.

El cas de Benet XVI ha estat recordat en aquest context. La seva renúncia l'any 2013 per raons de salut ha portat alguns analistes a preguntar-se si el Papa Francisco podria seguir un camí similar. No obstant això, el Vaticà no s'ha pronunciat al respecte.

Un procés de recuperació que encara requereix paciència

Els especialistes han destacat que l'evolució del Papa Francisco segueix un ritme gradual. Encara que ha aconseguit moure's dins de la seva habitació amb ajuda, el seu estat continua sent fràgil. La fisioteràpia es manté com a part essencial de la seva recuperació.

El Pontífex ha rebut missatges de suport de tot el món. Milers de fidels continuen enviant oracions per la seva salut. I la incertesa sobre el seu futur continua present, però la seva fortalesa ha estat reconeguda dins i fora de l'Església.

El Vaticà ha insistit que qualsevol novetat serà comunicada amb prudència. Fins aleshores, els metges continuaran avaluant el seu progrés abans de prendre decisions sobre la seva alta hospitalària. Mentrestant, l'espera continua.

La preocupació per la salut del Papa Francisco també ha afectat la planificació de futurs esdeveniments eclesiàstics. Algunes activitats han estat reprogramades, mentre que altres podrien dependre de la seva evolució en les pròximes setmanes. La seva absència prolongada ha obligat la Santa Seu a prendre mesures per garantir el funcionament normal de l'Església en aquest període d'incertesa.