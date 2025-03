'TardeAR' confirma l'últim sobre Luis, 'germà' d'Anabel Pantoja: 'Es veien a…'

En els últims dies, la polèmica ha tornat a envoltar la família Pantoja. Isabel Pantoja ha pres una dràstica decisió: presentar una demanda de desnonament contra la que va ser dona de Bernardo. En TardeAR han confirmat l'últim sobre Luis qui s'ha reunit amb la vídua de Bernardo i en el programa han revelat que: "Es veien a Sevilla".

Han passat més de dos anys des de la mort del pare de Anabel Pantoja. No obstant això, la seva esposa continua vivint al pis que compartia amb ell i que pertany a la tonadillera. Ara, tot apunta que Isabel farà tot el possible perquè l'abandoni.

Aquesta situació ha propiciat un acostament inesperat entre la madrastra d'Anabel i Luis, qui afirma ser fill de Bernardo Pantoja i, per tant, germà d'Anabel. Tal com ha avançat Jorge Borrajo, director de la revista SEMANA, a TardeAR, aquesta relació és més que evident. Tots dos s'han unit per un objectiu comú: enfrontar-se a Isabel Pantoja.

TardeAR dona l'última hora sobre Luis, suposat germà d'Anabel Pantoja

"Tenim coneixement que ella i Pinocho es veien a Sevilla de manera assídua, i se'ls ha pogut fotografiar", ha assenyalat Borrajo. La inesperada aliança ha sorprès a molts.

Durant anys, Luis, conegut com 'Pinocho', ha afirmat ser fill de Bernardo. Encara que mai ha estat reconegut oficialment, ha estat present en la vida del difunt, compartint moments amb ell.

Però, quin és el motiu d'aquest acostament? Jorge Borrajo ho ha explicat a TardeAR: "Pinocho vol donar-li suport. Han passat molt de temps junts. Bernardo compartia moments amb Luis i Junco estava amb ells", ha comentat el periodista.

El vincle entre ambdós s'ha reforçat amb el pas del temps. Ara, el jove no ha dubtat a ajudar la vídua del seu suposat pare.

A TardeAR es donen les claus de l'últim moviment de Luis que no agradarà a Anabel Pantoja

"Ell considera que a ella se la vol fer fora de casa. Isabel Pantoja ha pres una decisió ferma i pretén que abandoni el pis en què viu. Pinocho li està mostrant el seu suport, tant personal com econòmic", ha revelat Borrajo.

Encara que no s'ha confirmat que hagin creat un front comú contra el clan Pantoja, sí que està clar que aquesta aliança no agradarà ni a Isabel ni a Anabel Pantoja.

La tonadillera no ho tindrà gens fàcil. La vídua del seu germà no és la seva única 'enemiga' reconeguda. També ho és Luis, qui, encara que no guarda rancor cap a la família, està disposat a ajudar l'asiàtica en aquesta difícil situació.