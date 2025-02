Zubimendi, cancel·lat: Flick tria el seu nou pivot, Marc Casadó KO, signa fins al 2029

Ni Zubimendi ni Marc Casadó, Hansi Flick ja ha triat el que serà el seu pròxim migcampista titular de cara a la pròxima temporada oficial. De fet, el Barça ja ho confirma tot i, fins i tot, s'atreveix a confirmar que aquest pivot signarà amb el club fins al 30 de juny de 2029. Flick volia comptar amb un nou pivot i el Barça ha treballat per donar-l'hi abans de l'inici del pròxim mercat de fitxatges d'estiu, clau perquè l'equip evolucioni.

Zubimendi va ser un dels candidats a fitxar pel Barça, però el pivot espanyol, que continua sent titular a la Reial Societat, té molts números de fitxar pel Madrid. El Barça s'oblida del fitxatge de Zubimendi i també s'oblida del fitxatge de Joshua Kimmich, qui renovarà la seva vinculació contractual amb el Bayern de Munic alemany. D'altra banda, el Barça i, sobretot, Hansi Flick, valoren molt a Marc Casadó, però asseguren que té el nivell just per ser titular en tots els partits oficials.

Flick continuarà apostant per Marc Casadó, però de portes endins ja treballa en el que serà el gran fitxatge del pròxim mercat de fitxatges en clau Barça. Ni Zubimendi ni Marc Casadó es faran amb el timó del centre del camp culer, ja que Flick ha sorprès a tothom amb un fitxatge que ha provocat moltes sorpreses. El principal afectat serà Marc Casadó, que ha quedat KO en conèixer que el nou pivot del Barça signarà amb el club que lidera Flick fins, com a mínim, 2029.

Flick diu adeu a 2 noms: Ni Zubimendi ni Marc Casadó, el seu nou pivot ja està fitxat i signa fins a 2029

Flick ha estat molt clar amb el president Joan Laporta: caldrà fitxar talent experimentat per aconseguir que el Barça pugui convertir-se en aspirant seriós a guanyar títols. Tot i que és cert que el Barça encara està viu en totes les competicions, en aquestes últimes jornades ha quedat clar que la plantilla és curta i que caldrà fitxar. En aquesta línia, el Barça pensa en noms com Kimmich o Martín Zubimendi, però Flick ja ha tancat un altre fitxatge secret per al pròxim estiu: està tancat i signarà fins a 2029.

Ni Zubimendi ni Marc Casadó, Flick ha estat molt clar i directe amb Joan Laporta: li ha demanat que tanqui un fitxatge i que, igual que Cubarsí, signi fins a 2029. Per a Flick és tan important fitxar talent com també projecció: "Flick sempre ens demana que apostem pels joves, així que això farem", confirmen fonts del FC Barcelona a aquest digital.

Zubimendi, cancel·lat: Flick tria el seu nou pivot, Marc Casadó KO, signa fins al 2029

El fitxatge de Martín Zubimendi està totalment cancel·lat, mentre que Marc Casadó ha quedat KO en conèixer l'última hora en clau Barça. Tots els joves talents van renovant, però n'hi ha un que encara no ho ha fet i que serà el pròxim a fer-ho: fitxat fins a 2029, nou pivot titular per a Flick. La prioritat del Barça era reforçar el centre del camp i, sobretot, fer-ho amb talent jove que elevi l''esperança de vida' de l'equip a llarg termini, cosa que succeirà.

Martín Zubimendi va arribar a tenir un preacord verbal amb el Barça, però després de la sortida de Xavi Hernández el Barça va desactivar els contactes pel migcampista de la Reial Societat. En aquest punt actual de la temporada, Hansi Flick ha extret una conclusió clara i el Barça ja la sap: serà vital i troncal fitxar un pivot durant aquest mercat. Hansi Flick volia observar el progrés de Marc Casadó, però s'ha adonat que necessita relleu de qualitat.

Com hem anat desenvolupant, el Barça s'oblida de Zubimendi i de Marc Casadó i ja posa la directa a renovar el contracte d'una perla del Barça. Aquesta no és altra que Marc Bernal, qui té contracte amb el Barça i qui començarà la pròxima temporada oficial com a migcampista o pivot titular. Per a Flick aquest serà el gran fitxatge: ni Kimmich ni Zubimendi ni Casadó, el seu pivot titular serà Marc Bernal.