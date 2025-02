Ni Kimmich ni Musiala, el Barça vol el millor del Bayern, Nike paga: 'Per 65 mil...'

El Barça s'està recuperant dels seus problemes financers i ja comença a contemplar opcions de mercat. A poc a poc, la directiva del club està fent que arribin nous patrocinadors i que renovin els que ja hi eren. Nike és un dels exemples, ja que ha renovat fa poc i ha pagat molts diners.

Que el Barça hagi tornat al més alt no és només per la millora econòmica; també és gràcies a Flick. El tècnic alemany s'ha adaptat a la situació del club i no ha demanat fitxatges astronòmics. Volia a Musiala i a Kimmich, però després de la negativa de Deco ara li interessa una altra estrella del Bayern.

Kimmich i Musiala, els cracks que no seran escollits

Kimmich fa molt de temps que sona als despatxos del Barça i se sap que simpatitza amb els de la Ciutat Comtal. De totes maneres, el seu fitxatge era impensable, especialment pels més de 60-70 milions que demana el Bayern. A més, els catalans no podien permetre's grans desemborsaments fins fa molt poc.

Més enllà de Kimmich, Musiala també estava en l'òrbita del FC Barcelona, però el seu fitxatge és encara més complicat. El talentós mitjapunta, valorat en 150 milions, ha despertat l'interès de Flick, però el Bayern ja treballa en blindar el seu jugador franquícia. Sembla complicat que el '42' acabi sortint d'Alemanya en els pròxims mesos.

És per això que, ara, Hansi Flick ha centrat la seva atenció en un altre crack del Bayern. En concret, es tracta del seu davanter estrella, Harry Kane, qui té una clàusula el 2026 que permetria el seu fitxatge pel Barça per només 65 milions. Una situació que Deco i Laporta coneixen i que no volen desaprofitar.

Harry Kane, objectiu del Barça

Gràcies als diners que el Barça ha rebut per la renovació amb Nike (una prima d'entre 100 i 150 milions), pot pensar en un fitxatge rellevant. El futbolista en el qual Flick té la vista fixada és Harry Kane, que tindrà una clàusula de 65 milions durant el pròxim mercat. En el que va de temporada (29 partits), l'anglès ha anotat 29 gols i ha donat 10 assistències.

Harry Kane tindrà 33 anys quan s'obri el mercat d'hivern de 2026, així que si manté aquest ritme, encara tindrà opcions d'estar al màxim nivell. Per ara no podem donar res per fet, però és possible que Laporta ho intenti. Juntar a Harry Kane amb promeses com Lamine Yamal o Pedri pot ser tremendament positiu per als interessos del FC Barcelona.