Ni Pedri ni Casadó, Flick ho necessita: reforç TOP, serà del Barça fins al 2029

Amb l'arribada de Flick, el Barça ha ressorgit de les seves cendres: l'equip està viu en totes les competicions mostrant un bon rendiment. Una de les claus de l'èxit del tècnic alemany rau en la zona medul·lar, on ha sabut trobar en Casadó la figura del pivot que tanta falta feia. La sortida de Sergio Busquets va generar un buit en aquesta posició difícil de cobrir.

Xavi Hernández ja havia intentat diverses alternatives per suplir a Sergio Busquets, entre elles, la de situar Christensen en aquesta posició. No obstant això, Flick va arribar i directament se la va jugar amb Marc Bernal i Casadó, dos talents de La Masia que no va dubtar a utilitzar. Recordem que, per a l'estil de joc culé, el pivot és la posició on tot es cou.

Flick crea un centre del camp de somni

Flick sap que dominar el centre del camp és fonamental per controlar els partits. I per fer-ho ha confiat en Casadó i Pedri, que estan donant un genial rendiment.

Casadó ha demostrat una gran maduresa i una qualitat tècnica sorprenent, la seva visió de joc és excepcional. Per la seva banda, Pedri ha demostrat ser un dels millors migcampistes del món malgrat la seva joventut. La seva visió de joc, la seva capacitat per filtrar passades i la seva habilitat per driblar, fan del canari un jugador diferencial.

No obstant això, malgrat el bon rendiment de Pedri i Casadó, Flick és conscient que necessita un perfil més defensiu. En aquest sentit, compta amb Marc Bernal per a la pròxima temporada.

Marc Bernal té la clau

A l'estiu, durant la gira pels Estats Units, Flick es va trobar que bastants jugadors de la primera plantilla no estaven disponibles. En el seu lloc, lluny de queixar-se, va optar per convocar diversos futbolistes del filial i del juvenil. Entre els escollits hi havia Marc Bernal, que es va convertir en el més destacat de la pretemporada.

Marc Bernal es va guanyar la titularitat al Barça, però una inesperada i greu lesió el va apartar dels plans de Flick. A principis de curs, Bernal es trencava el lligament creuat anterior i el menisc extern del genoll esquerre. Una lesió que el mantindrà allunyat fins a la pròxima temporada.

No obstant això, malgrat la seva lesió, el Barça va reaccionar ràpid renovant el jugador fins al 2029, demostrant-li confiança absoluta per al futur. Actualment està en ple procés de recuperació. Marc Bernal, amb només 18 anys, és una de les fermes promeses del Barça i Flick anhela el seu retorn per al pròxim curs.