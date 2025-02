Nico Williams s'acomiada i acosta un fitxatge millor al Barça: 'És el favorit de...'

Nico Williams va ser el futbolista desitjat pel Barça durant l'estiu passat, fitxatge que finalment es va acabar frustrant. Els problemes econòmics i la norma 1:1 van condicionar en gran mesura l'entitat presidida per Joan Laporta. Nico va acabar quedant-se a l'Athletic una temporada més per poder jugar competició europea juntament amb el seu germà Iñaki.

En conseqüència, semblava que totes les parts ajornaven el fitxatge per al proper estiu, però l'interès del Barça pel navarrès s'ha refredat. Nico Williams estaria en el radar de l'Arsenal, que estaria disposat a pagar la seva clàusula de rescissió. Segons algunes fonts, Nico podria haver arribat a un acord amb l'equip de Mikel Arteta i la directiva culé ja està valorant altres alternatives.

Al director esportiu del Barça sempre li ha agradat Luis Díaz, l'extrem colombià del Liverpool. Per la seva banda, a Hansi Flick li agradaria apostar per un vell conegut seu com és Leroy Sané, l'atacant del Bayern. No obstant això, Laporta busca un jugador molt més mediàtic i hàbil: el seu gran favorit juga a Itàlia, concretament, a l'AC Milan, i es diu Rafael Leao.

El Barça es llança a per Rafael Leao per oblidar a Nico Williams

Els objectius del Barça han canviat després de l'acostament de Nico Williams a l'Arsenal, ara Rafael Leao s'ha convertit en el gran desig del club culé per a la propera temporada. El portuguès de 25 anys és feliç a l'AC Milan, però mai ha amagat la seva admiració per jugar al FC Barcelona. Actualment, Leao s'ha convertit en un dels millors atacants del món i és el favorit de Joan Laporta.

Aquest curs, Rafael Leao ha disputat 29 partits en el que portem de temporada, havent marcat 8 gols. El portuguès marca una mitjana de 0,25 gols cada 90 minuts, però més enllà d'això sempre crea perill amb les seves cavalcades. Es tracta d'un davanter ràpid, hàbil, amb bon regat i encara que és dretà, moltes vegades arrenca des de banda canviada realitzant la diagonal cap a dins.

El Barça té un aliat en Jorge Mendes

L'interès de Barça i Rafael Leao és mutu i l'AC Milan, el seu equip actual, vol aprofitar la situació per treure el màxim partit. El jugador estaria taxat en 100 milions i Joan Laporta podria estar disposat a dur a terme aquest fitxatge a l'estiu. Això sí, abans necessitarà vendre per poder costejar aquesta operació i la direcció esportiva ja treballa en algunes de les sortides que podrien produir-se.

Una de les vendes serà Ansu Fati, que no compta per a Hansi Flick: Ansu amb prou feines ha gaudit de minuts i la seva sortida pot ser una realitat en els propers mesos. El Barça està disposat a realitzar una reestructuració de la plantilla donant sortida a aquells jugadors amb una alta fitxa i poc protagonisme. A més, les bones relacions de Joan Laporta amb Jorge Mendes, agent de Rafael Leao, poden ser determinants per a l'avanç en les negociacions.