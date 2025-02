Encert total, Xavi els volia al Barça, Hansi Flick va dir NO: 'Quina sort que...'

L'arribada de Hansi Flick al Barça ha representat aire fresc, li ha rentat la cara a l'equip i li ha proporcionat un caràcter molt definit. Flick ha impregnat el Barça d'una voracitat ofensiva que només en èpoques de Guardiola s'havia arribat a veure. Ara, el Barça és molt més directe i vertical que quan hi era Xavi Hernàndez, que tenia un estil molt més conservador.

Un dels canvis més significatius és la capacitat de Hansi Flick de ressuscitar els que semblaven acabats amb Xavi. Ningú posa en dubte l'impacte de Xavi Hernàndez al FC Barcelona: en dues temporades va guanyar una Lliga i una Supercopa d'Espanya, a més de donar l'oportunitat a diversos joves. Amb el de Terrassa a la banqueta van debutar Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López i Alejandro Balde.

Ressuscitats per Flick

Tanmateix, i a diferència del tècnic alemany, Xavi Hernàndez amb prou feines va ser capaç d'optimitzar els recursos que tenia a la seva disposició a la plantilla. La presència de Hansi Flick deixa en evidència que el rol de l'entrenador sí que importa. L'alemany ha aconseguit millorar el rendiment de determinats jugadors que tenen el potencial de ser estrelles com Raphinha i Pedri, jugadors que amb Xavi no van mostrar la mateixa regularitat.

Flick ha demostrat ser un especialista en optimitzar la plantilla: en un Barça que amb prou feines ha pogut fitxar, ha treballat eficaçment per recuperar diversos jugadors que no comptaven per a Xavi. El millor exemple és Marc Casadó, amb Xavi Hernàndez amb prou feines va arribar a jugar quatre partits. La diferència amb Hansi Flick és abismal, el català registra 6 assistències en els 30 partits que ja acumula aquesta temporada.

Un altre cas que reflecteix la influència de Hansi Flick és el central basc Iñigo Martínez, de prescindible amb Xavi a indiscutible amb Flick. El tècnic alemany el considera clau per la seva veterania, talent amb pilota i concentració per tirar la línia de fora de joc. Flick ha aconseguit ensamblar una parella de centrals amb un rendiment espectacular, la veterania d'Iñigo juntament amb el jove talent de Pau Cubarsí.

Però més enllà dels encerts amb jugadors que ja estaven a la plantilla, Hansi Flick també va encertar de ple rebutjant 2 futbolistes que Xavi Hernàndez volia des de fa temps. Tot i que podien semblar dues operacions molt positives per al club català, Flick va decidir que no els volia i el temps li està donant la raó.

Hansi Flick va cancel·lar 2 fitxatges que Xavi volia

Durant el temps que va estar com a tècnic al Barça, Xavi Hernàndez va sol·licitar els fitxatges de Gündogan i Bernardo Silva. El migcampista alemany va acabar arribant, però el lusità no. Tanmateix, quan Flick va aterrar a la banqueta culer, tot va canviar.

El temps li ha donat la raó al tècnic alemany en no posar cap obstacle a la marxa de Gündogan al City de Guardiola. D'altra banda, va cancel·lar qualsevol possibilitat d'arribada de Bernardo Silva, fitxatge sol·licitat per Xavi en el seu dia. Hansi Flick també ha encertat en aquesta decisió tenint en compte el pobre rendiment del migcampista portuguès al Manchester City aquesta temporada.