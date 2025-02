Pau Cubarsí, defensa central català de 18 anys, ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al juny de 2029 i el club culer ha aprofitat l'anunci per llançar un missatge. Pau Cubarsí ja és un pilar fonamental en el bloc de Hansi Flick i així ho confirma també el Barça, que s'ha afanyat per renovar el defensa central català. El curiós de l'anunci del Barça és que va acompanyat d'un missatge concret i directe: hi ha 2 cracks que tenen les hores comptades al Barça, se'n van a l'estiu.

Pau Cubarsí, defensa del Barça, no només s'ha convertit en un dels millors jugadors del primer equip, sinó que ha guanyat molt de pes i jerarquia al vestidor. El central del Barça, de 18 anys i format a la Masia, és vital per a Flick i ara també ho serà per a Laporta, ja que ha estat clau per llançar un missatge. Pau Cubarsí només pensa a triomfar al Barça i el club considera que té 20 anys de carrera per davant, per la qual cosa es prepara per tancar una gran venda.

Amb el futur de Pau Cubarsí i d'Iñigo Martínez segellat, el Barça també va decidir renovar Araujo, però el que pugui succeir amb l'uruguaià és més incert que mai. El Barça compta amb el defensa uruguaià i també compta amb Jonathan Tah, futbolista del Bayer Leverkusen que ja té un acord verbal per arribar lliure al Barça a l'estiu. Amb tot això, l'anunci i l'última hora de Pau Cubarsí, ja renovat, també serveixen de clar missatge per a 2 defenses de la plantilla: no tenen lloc, adeu al Barça.

Anunci oficial del Barça després de l'última hora de Pau Cubarsí: 'Se'n va a...'

Pau Cubarsí segueix deixant destells de molta qualitat i ja s'ha posicionat com a clar guanyador del pròxim Golden Boy: al Barça al·lucinen amb la seva disciplina i caràcter competitiu. Pau Cubarsí no només brilla al terreny de joc, ja que ara també ha guanyat pes al vestidor i el Barça l'ha premiat amb una renovació fins al 2029. Pau Cubarsí passarà a tenir clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros, ja que el Barça, com és evident, vol que continuï vestint els colors culers per moltes temporades més.

La renovació de Pau Cubarsí ha estat clau per dos motius més que evidents: assegurar el futur de la defensa del primer equip i llançar un missatge clar a 2 jugadors. Amb el fitxatge de Tah tancat i la renovació de Pau Cubarsí, el Barça considera que ja té apuntalada la seva defensa i que, per tant, no es compta amb més jugadors.

Això implica que dos jugadors del primer equip especialitzats en la defensa ja tinguin clar que el seu futur està més aviat lluny del Barça. Aquests són Sergi Domínguez, amb fitxa del filial, i Andreas Christensen, qui ja va estudiar sortir durant el mercat de fitxatges d'hivern. Aquest digital pot avançar que tots dos futbolistes anteriorment esmentats ja han captat el missatge i que, per tant, ja es busquen nous projectes esportius.