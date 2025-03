Xavi Hernández demana 3 fitxatges del Barça per anar al Manchester United: 'Gavi i...'

Xavi Hernández, exentrenador del Barça, està negociant amb el Manchester United per unir-se al club anglès com a entrenador principal la pròxima temporada. El Manchester United continua sense funcionar sota la tutela de Rúben Amorim i, per tant, busca fitxar Xavi Hernández perquè converteixi el United en un equip. Xavi Hernández ja està negociant amb el United anglès de la Premier League i s'ha revelat que busca fitxar 3 cracks del Barça per al seu nou projecte a Anglaterra.

Xavi Hernández va tancar la seva etapa com a entrenador del Barça a finals de la passada temporada, però sembla que, molt pròximament, l'egarenc tornarà a seure a les banquetes d'un gran. Xavi Hernández volia prendre's un respir per gaudir de la seva família després de quedar una mica tocat de la seva estada al Barça, però el Manchester United l'ha trucat i vol acceptar. Ara bé, el curiós del cas és que Xavi Hernández exigeix 3 fitxatges arribats del Barça per fitxar ja pel Manchester United, que el vol com a relleu de Rúben Amorim.

A més del Manchester United, la Juventus de Torí també va voler fer-se amb els serveis d'un Xavi Hernández que, després d'uns mesos de descans, ja se sent amb forces per tornar. Tot sembla indicar que Xavi Hernández serà el nou DT del Manchester United, però l'egarenc vol garanties i, per tant, vol que el bloc anglès fitxi diversos talents del Barça. Xavi Hernández vol dirigir el Manchester United, però sap que, de no triomfar, el seu prestigi com a tècnic quedaria força tocat, especialment si es té en compte la seva sortida del Barça.

Xavi Hernández accepta ser el nou entrenador del Manchester United, però exigeix 3 fitxatges durant el mercat de fitxatges d'estiu

Excepte catàstrofe, el Manchester United tancarà la temporada amb Rúben Amorim, però Xavi Hernández agafarà les regnes durant la pretemporada que començarà a finals del mes de juliol. Xavi Hernández considera que l'estiu serà clau, ja que haurà de treballar per fitxar diverses figures, sobretot del Barça, perquè el seu Manchester United comenci amb bon peu la temporada. Xavi Hernández està com boig per convertir-se en el nou míster principal del Manchester United, però també té clar que treballar a Anglaterra és un repte complicat i vol garanties.

I és que Xavi, que actualment es troba sense equip, té la sensació que el seu pas per la Premier League podria suposar un abans i un després en la seva carrera. Xavi Hernández sap que ha perdut molt crèdit i entén que, de fracassar a la Premier League amb el United, el seu prestigi quedaria molt deteriorat, per això vol 3 fitxatges TOP. Xavi Hernández continua enamorat del Barça i vol que el United lluiti per fitxar 3 talents del club que lidera Hansi Flick: Gavi és un, els altres 2 són sorprenents.

Xavi Hernández demana 3 fitxatges del Barça per anar al Manchester United: 'Gavi i...'

El United dubta d'Amorim i pensa en Xavi Hernández per rellevar el tècnic portuguès, que fins i tot podria ser destituït en les pròximes setmanes. Xavi Hernández sí que està disposat a viatjar fins a la Premier League per tornar a convertir-se en míster, però vol que el club anglès faci un esforç fitxant al Barça. El United ja va voler Ronald Araújo en aquest mercat de fitxatges hivernal, però ara, sota la direcció de Xavi Hernández, haurà d'intentar fitxar 3 figures de l'equip de Flick.

Les exigents condicions de Xavi Hernández impliquen que el United, una vegada més, hagi de passar per caixa durant el pròxim mercat de fitxatges. El Manchester United ho intentarà, però ja li ha comunicat al DT que la plantilla actual haurà de ser la base del seu futur projecte com a DT del club. Xavi Hernández està disposat a acceptar, però ha demanat 3 fitxatges del Barça per convertir-se en el nou director del Manchester United.

Xavi Hernández continua veient tots els partits del Barça i voldria comptar amb 3 jugadors del bloc de Flick per a la seva nova aventura a Manchester. El primer d'ells és Gavi, qui podria perdre la condició de titular davant Dani Olmo. Els altres dos són Fermín López i Iñaki Peña, dos futbolistes suplents que, segons ha pogut saber 'e-Notícies', veurien amb bons ulls canviar d'aires durant aquest pròxim mercat de fitxatges.