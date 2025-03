Vitor Roque prepara la sorpresa del segle, la seva intenció impacta el Barça: 'Tor...'

Vitor Roque només té 20 anys, però ja ha tingut temps de jugar a Europa i tornar al Brasil després d'una breu etapa i infructuosa al Barça i el Betis. El seu pas pel Camp Nou no va ser l'esperat, i la seva cessió al Benito Villamarín tampoc ha resultat fructífera. És per això que el Palmeiras, veient el potencial que encara atresora, ha decidit pagar 25 milions per tancar la seva incorporació.

Vitor Roque va arribar al Barça amb grans expectatives, però el seu rendiment no va assolir, ni de lluny, el nivell esperat. Sota la direcció de Xavi Hernández, les oportunitats van ser limitades en la passada 23/24, i després de l'actual pretemporada, Hansi Flick va optar per activar la seva cessió al Betis. A Sevilla, a pesar d'alguns destells de qualitat, Tigrinho no ha aconseguit consolidar-se amb Pellegrini, provocant el seu traspàs al Palmeiras.

Declaracions reveladores d'André Cury sobre el futur de Vitor Roque

Després de la seva marxa al Palmeiras, André Cury, l'agent de Vitor Roque, ha ofert una entrevista al programa 'Tu Diràs' de 'RAC 1'.

Cury ha reconegut que l'adaptació de Vitor Roque al futbol europeu va ser complexa i que la seva arribada al Barça no va ser la més adequada per al seu desenvolupament. Va destacar la joventut del jugador i el seu retorn al Brasil com una estratègia per madurar i tornar a Europa.

A més, a pesar del seu breu i poc fructífer pas pel Barça, André Cury va emfatitzar que el seu representat no guarda ressentiments cap al club català. L'agent va ressaltar la tranquil·litat de Tigrinho i la seva capacitat per adaptar-se a diferents entorns. I no només això, doncs per sorpresa de tothom, Cury va reconèixer l'interès de Vitor Roque per tornar a vestir la samarreta del FC Barcelona.

El retorn de Vitor Roque al Barça: realitat o ficció?

Una de les declaracions més sorprenents de Cury va ser la possibilitat que Vitor Roque torni al Barça en el futur. L'agent va assegurar que el davanter brasiler podria tornar al Barça en uns anys, destacant que quan van fitxar pel club català, van rebutjar una oferta tres vegades més gran del Tottenham. Una clara mostra que el somni de Tigrinho passa per jugar al Camp Nou.

No obstant això, també va reconèixer que l'entorn del Barça és exigent i que els joves necessiten temps i tranquil·litat per adaptar-se i rendir al màxim. De moment, Vitor Roque haurà de començar a demostrar al Palmeiras que el seu fitxatge no ha estat un error. A partir d'aquí, en funció del seu rendiment, Laporta i Deco podrien valorar el seu retorn, però la realitat és que el seu desig sembla més una il·lusió que una realitat.