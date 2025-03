Gerro d'aigua freda per a Nico Williams, adeu Barça, ja té substitut: 'És una bomba'

Nico Williams no jugarà al Barça de Hansi Flick durant la pròxima temporada. Amb aquesta contundència el Barça, liderat per Joan Laporta, ha respost a l'interès del jugador de l'Athletic Club, que ja sap que té les portes del club culer totalment tancades. De fet, el Barça ja confirma que, per oblidar-se del fitxatge de Nico Williams, ha mogut fitxa al continent africà: nou extrem esquerre fitxat, és una bomba

Nico Williams, extrem de l'Athletic Club, estava en la 'pole' per fitxar pel Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges, però el club culer ha cancel·lat el seu fitxatge definitivament. Al Barça no dubten del talent de Nico Williams, però sí que apunten que el seu rendiment ha baixat molt i que, per tant, genera dubtes, especialment en l'àmbit disciplinari. El Barça vol i necessita fitxatges de rendiment immediat i, en cas que siguin apostes de futur, no pot arriscar més de 50 milions d'euros, preu de Nico Williams

El Barça somiava amb Nico Williams, però Joan Laporta ha reajustat els seus objectius de mercat i ha posat la lupa a Àfrica, on emergeix un talent senzillament espectacular. Nico Williams va estar a prop del Barça i tornarà a sonar, però 'e-Notícies' confirma que el seu fitxatge no es tancarà i que, per tant, el Barça ja pensa en una altra nova perla. Nico Williams suma 6 gols i 7 assistències en 2.312 minuts jugats amb l'Athletic, però les dades a LaLiga EA Sports són força decebedores: el seu rendiment ha caigut en picat

Nico Williams no serà el gran fitxatge del Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges, però, com és evident, el club culer sí que mourà fitxa per incorporar nous talents. De fet, el Barça qualifica de "crucial" aquest pròxim mercat de fitxatges, ja que l'equip de Hansi Flick necessita algunes peces per acabar de convertir-se en un gran projecte guanyador. L'objectiu era Nico Williams, però el Barça ja cancel·la el fitxatge de l'espanyol i hi ha dos motius evidents: el seu fluix rendiment i l'aparició d'una altra gran estrella africana

"Si haguéssim tingut una millor situació econòmica, Nico Williams fitxaria pel Barça". Amb aquestes paraules, fonts del Barça qualifiquen la situació actual del club culer, que no tindrà gaire marge de maniobra durant el pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Amb tot això, Joan Laporta s'ha vist obligat a acudir a mercats secundaris: a Àfrica juga el nou fitxatge del Barça, adeu ja definitiu a Nico Williams

El Barça ja té substitut per a Nico Williams, que seguirà jugant a l'Athletic Club llevat que accepti alguna oferta de la Premier League o del PSG de Luis Enrique. Nico Williams va ser un dels noms propis de l'Eurocopa 2024, però des del Barça asseguren que el seu fitxatge, tot i haver estat prioritari, ha quedat pràcticament descartat. Tots els camins arriben a un mateix destí: el Barça vol fitxar, però ara dubta del rendiment de Nico Williams, que també ha patit molèsties durant el tram inicial de temporada

El Barça volia reforçar el seu extrem esquerre i ho ha acabat aconseguint: Joan Laporta viatja a Àfrica per fitxar el substitut de Nico Williams, que s'espera que sigui una bomba. El substitut de Nico Williams juga a Sud-àfrica i és una de les grans promeses ofensives del continent: el fitxatge està tancat, gerro d'aigua freda bestial per a Nico Williams. El jugador en qüestió és Relebohile Mofokeng, davanter de 20 anys de l'Orlando Pirates de Sud-àfrica

El Barça, molt enfocat en el continent africà, feia mesos que seguia Relebohile Mofokeng i, finalment, el fitxarà per reforçar el filial culer i amb opcions reals de primer equip. A Sud-àfrica hi ha molta expectativa per l'interès del FC Barcelona en Relebohile Mofokeng. L'extrem de 20 anys podria fitxar a 'cost zero' pel filial culer aquest estiu