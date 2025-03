Deco avisa, ni Szczesny ni Joan García, anuncien el nom del nou porter del Barça

El Barça, encapçalat per Deco, té diversos objectius de cara a aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, però un dels principals serà tancar el debat a la porteria. Si bé és cert que el porter titular serà Marc-André ter Stegen, encara lesionat, el Barça dubta a l'hora de triar el relleu del porter alemany, que té 32 anys. Damunt la taula existien dues opcions reals: apostar per la renovació de Wojciech Szczesny o tancar el fitxatge del porter del RCD Espanyol, Joan García, que té 23 anys.

Malgrat que els noms de Szczesny i de Joan García sonaven amb molta força, Deco ha llançat un clar avís i ha anunciat el nom del pròxim porter culer. Com és evident, encara no està tancat, però demostra que el Barça treballa en una direcció alternativa a Szczesny i Joan García. Joan Laporta voldria comptar amb Szczesny, mentre que la direcció esportiva voldria fitxar a Joan García, però Deco ha aparegut amb un altre as sota la màniga: nou porter per al Barça.

Qui ja no té cap opció de seguir al Barça i que, per tant, serà traspassat és el porter alacantí Iñaki Peña, que no seguirà jugant al club culer. Peña està enfonsat després d'haver perdut la titularitat i se sent molt allunyat dels objectius del grup, que passen per intentar guanyar tots els títols aquesta temporada. El Barça agraeix el seu compromís i professionalitat, però no compta amb ell i tant Szczesny com Joan García estan per davant en la llista de prioritats del FC Barcelona de Deco.

Ter Stegen s'està recuperant de la seva lesió al tendó rotulià del genoll dret i, si no hi ha contratemps, el porter alemany podria tornar abans del final de temporada. La idea del Barça és que el teutó sigui el porter titular del primer equip durant el pròxim curs, però Deco vol assegurar-li un relleu de futur i de garanties. En aquest sentit, només es renovarà a Szczesny si Deco no és capaç de tancar el fitxatge del porter elegit, el nom del qual ja ha estat revelat en aquestes últimes hores.

El Barça portava mesos estudiant el mercat de fitxatges per fitxar un porter del nivell de Ter Stegen, però el club culer va haver de prioritzar altres reforços més necessaris. A més, el Barça va renovar a Diego Kochen, però el jove porter nord-americà també es va lesionar i no estarà llest per rellevar a Ter Stegen.

Deco valora el talent i el nivell de Szczesny i de Joan García, però considera que hi ha un altre porter que compleix amb el que el Barça necessita més que mai.

Deco valora el talent i el nivell de Szczesny i de Joan García, però considera que hi ha un altre porter que compleix amb el que el Barça necessita més que mai. De fet, el fitxatge de Joan García està descartat i només es contempla una possible renovació de Szczesny, que es donaria si Deco no aconsegueix tancar l'arribada del nou porter. El Barça ja ho confirma: mou fitxa per tancar el recanvi de Ter Stegen, de 32 anys d'edat i amb contracte en vigor fins al juny de 2028.

Deco pensa en un altre porter: no considera ni a Szczesny ni a Joan García, que no entrarien en la fulla esportiva marcada pel portuguès. El lloc de Szczesny al Barça l'ocuparia el porter de la Real Sociedad, Álex Remiro, de 29 anys i titular indiscutible en el conjunt basc d'Imanol Alguacil. Remiro agrada a Deco i segons han informat diversos digitals, està en la 'pole' per ser el substitut natural de Ter Stegen la pròxima temporada.