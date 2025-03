Acusen Pau Víctor de ser culpable de l'error de Deco: 'Tots ho deien'

La temporada 2024-2025 ha estat una muntanya russa per a Pau Víctor, jove ariet del Barça. Després d'una destacada pretemporada, on va mostrar el seu potencial i adaptabilitat al primer equip, la seva participació en partits oficials ha estat limitada. Tot i això, Hansi Flick ha mantingut la seva confiança en l'ex del Girona rebutjant en diverses ocasions la seva sortida, cosa que demostra suport cap a l'atacant.

D'altra banda, mentre Pau Víctor compta amb el suport total del FC Barcelona i de Flick malgrat la manca de minuts, Vitor Roque no ha tingut tanta sort. Deco, director esportiu del club, va apostar pel seu fitxatge, però les expectatives no es van materialitzar. Sota la direcció de Xavi Hernández, Vitor Roque no va tenir oportunitats, i la seva cessió al Real Betis tampoc ha resultat satisfactòria, cosa que ha provocat el seu precipitat retorn al Brasil.

Pau Víctor i Vitor Roque, cara i creu

Està clar que ni Pau Víctor ni Vitor Roque estan satisfets amb el rol que han tingut aquesta temporada. No obstant això, després de les declaracions d'André Cury, representant de Tigrinho, sembla que en el si del Barça tenien molt clar per qui apostar. "El club i la premsa, tots deien que Pau Víctor era millor jugador, així que vam marxar", ha declarat Cury sobre la marxa del seu representat al Palmeiras.

I és que, en una recent entrevista a 'RAC 1', André Cury ha ofert diversos detalls sobre la sortida de Vitor Roque del Barça. Cury va mencionar que el club considerava Pau Víctor com una opció més viable, cosa que va influir en la decisió de buscar-li un altre destí nou. Aquesta declaració suggereix que, des de la direcció esportiva, es va afavorir el jugador format a La Masia sobre el recentment incorporat brasiler.

L'acusació d'André Cury: responsabilitat de Deco en l'error?

L'afirmació de Cury implica que Deco, en recolzar el fitxatge de Vitor Roque, podria haver comès un error d'avaluació. En prioritzar Tigrinho sobre Pau Víctor, qui ja mostrava el seu valor al Barça Atlètic, la direcció esportiva podria haver malgastat recursos i oportunitats. Aquesta situació obre un debat sobre l'eficàcia de les decisions preses en la gestió de la plantilla i l'estratègia de fitxatges del club.

Els recents esdeveniments al voltant de Pau Víctor i Vitor Roque ressalten la complexitat de les decisions en la gestió esportiva d'un club de la magnitud del Barça. És essencial que tant la direcció esportiva com el cos tècnic realitzin avaluacions precises i estratègiques per optimitzar els recursos i el talent disponible. Aprendre d'aquests episodis pot ser crucial per evitar errors similars en el futur i garantir l'èxit de l'equip en les pròximes temporades.