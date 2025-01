Vol jugar més i li deixa molt clar a Deco, adeu Barça: 'Tinc una oferta del...'

Deco ha hagut de fer front a moltes situacions difícils des que va arribar al càrrec de director esportiu. Ha estat una de les persones més qüestionades del club per la seva poca acció en els mercats de fitxatges, però la situació és la que és. De fet, diversos aficionats han pagat amb ell la frustració i han mostrat el seu descontentament per xarxes socials.

El Barça no està en un bon moment financer i qualsevol ingrés és benvingut, però, evidentment, hi ha límits. Encara que els de la Ciutat Comtal s'estan aixecant a poc a poc, encara no poden fitxar amb total normalitat si abans no venen. Deco sap que un dels joves amb més projecció de la plantilla culé podria sortir per la seva falta de minuts, cosa que permetria l'arribada de nous fitxatges.

Vol jugar més i li ho deixa molt clar a Deco

Deco ha estat l'encarregat de determinar quines incorporacions eren viables i quines no, però no totes les decisions han estat encertades. Per exemple, Vitor Roque no va poder consolidar-se a la plantilla i ha acabat cedit al Betis. Xavi Hernández estava en contra de la seva arribada, però ni el director esportiu ni els seus companys van escoltar l'entrenador.

En marxar Xavi i arribar Hansi Flick, la situació no va millorar; el brasiler seguia sense tenir lloc a la plantilla del Barça. Podríem dir que la inversió no va ser la correcta i que és un diner que difícilment es recuperarà. Paral·lelament, diversos futbolistes culés estan molt cotitzats, així que alguna sortida aportaria un gran benefici.

Aquest és l'exemple de Fermín López, qui s'ha revaloritzat molt des de la seva gran actuació als Jocs Olímpics. L'andalús va tancar una temporada de somni guanyant aquesta competició i l'Eurocopa. No obstant això, no està comptant amb totes les oportunitats que creu merèixer i ja ha parlat amb Deco de la seva possible sortida, ja que ha rebut una oferta interessant.

Fermín López té una oferta del Manchester United

El Manchester United està en un moment de reestructuració i està decidit a llançar-se a per les millors opcions de mercat. Deco haurà d'estar molt atent i no adormir-se, ja que els anglesos ofereixen 100 milions d'euros per Fermín López. Tenint en compte que està tenint poc protagonisme sota les ordres de Hansi Flick, en algun moment podríem veure un gir dramàtic dels esdeveniments.

Fermín López no estarà sempre esperant que sigui el seu moment, així que Hansi Flick haurà de fer alguna cosa per "complaure'l". Cada vegada que salta al terreny de joc rendeix a bon nivell, per la qual cosa no seria descabellat donar-li més temps al camp. De no ser així, Deco haurà d'enfrontar-se a l'oferta dels Red Devils, la qual és imminent.