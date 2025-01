Pot tornar al Real Madrid, Ferland Mendy al·lucina: serà millor que Alphonso Davies

El Real Madrid està en un excel·lent moment esportiu gràcies a l'explosivitat de Kylian Mbappé i al talent i el lideratge de Jude Bellingham. La dupla, recolzada per un equip que domina les transicions, ha permès al conjunt blanc elevar el seu nivell competitiu en totes les competicions. No obstant això, la defensa continua sent una àrea que genera preocupació per a Florentino Pérez i la directiva.

Ferland Mendy no aconsegueix recuperar la seva millor versió, mentre que Alphonso Davies, el gran objectiu per reforçar el lateral, ha tancat la porta a una possible arribada. El canadenc ha acceptat la renovació amb el Bayern de Munic fins al 2030, deixant al Real Madrid sense la seva alternativa més desitjada. No obstant això, ha aparegut en els últims dies un jugador espanyol que agrada molt a Florentino Pérez.

Álvaro Carreras, un nou candidat

Davant aquest panorama, Florentino Pérez ha centrat la seva atenció en un perfil jove però amb gran projecció: Álvaro Carreras. El jugador espanyol del Benfica ha cridat l'atenció després d'una exhibició impressionant contra el FC Barcelona a la Champions League. La seva solidesa defensiva i capacitat per sumar-se a l'atac el converteixen en una opció atractiva per als blancs.

A més, Álvaro Carreras té un valor afegit que el fa especialment interessant per a Florentino Pérez: el seu passat a La Fábrica. Formant-se en les categories inferiors del club, l'espanyol coneix la filosofia madridista i podria adaptar-se ràpidament a les exigències de Carlo Ancelotti.

El Real Madrid necessita una alternativa a Ferland Mendy

El Real Madrid necessita reforçar una posició que no acaba d'oferir garanties. Fran García ha mostrat bones intencions, però encara li falta experiència en grans escenaris. D'altra banda, Ferland Mendy no aconsegueix assolir el nivell que s'esperava d'ell.

Per això, l'arribada d'un futbolista com Álvaro Carreras, jove i amb experiència a Europa, podria ser la solució que busca Florentino Pérez. No obstant això, el Benfica, conscient de l'interès que genera Carreras, no facilitarà la seva sortida. No obstant això, el Real Madrid confia que el seu passat a La Fábrica i el seu desig de triomfar en el club on es va formar inclinin la balança al seu favor.

Mentre l'atac del Real Madrid continua brillant, Florentino Pérez no perd de vista la necessitat de reforçar la defensa. Álvaro Carreras emergeix com una opció estratègica per consolidar el lateral esquerre amb un jugador que combina talent, joventut i ADN madridista. Les pròximes setmanes podrien ser decisives per concretar aquest moviment i seguir apuntalant un equip dissenyat per competir al més alt nivell.