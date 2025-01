Quiere jugar más y se lo deja muy claro a Deco, adiós Barça: 'Tengo una oferta del...'

Deco ha tenido que hacer frente a muchas situaciones difíciles desde que llegó al cargo de director deportivo. Ha sido de las personas más cuestionadas del club por su poca acción en los mercados de fichajes, pero la situación es la que es. De hecho, varios aficionados han pagado con él la frustración y han mostrado su descontento por redes sociales.

El Barça no está en un buen momento financiero y cualquier ingreso es bienvenido, pero, evidentemente, hay límites. Aunque los de la Ciudad Condal se están levantando poco a poco, todavía no pueden fichar con total normalidad si antes no venden. Ahora, Deco sabe que uno de los jóvenes con mayor proyección de la plantilla culé podría salir ante su falta de minutos, lo que permitiría la llegada de nuevos fichajes.

Quiere jugar más y se lo deja muy claro a Deco

Deco ha sido el encargado de determinar qué incorporaciones eran viables y cuáles no, pero no todas las decisiones han sido acertadas. Por ejemplo, Vitor Roque no pudo consolidarse en la plantilla y ha acabado cedido en el Betis. Xavi Hernández estaba en contra de su llegada, pero ni el director deportivo ni sus compañeros escucharon al entrenador.

Al marcharse Xavi y llegar Hansi Flick, la situación no mejoró; el brasileño seguía sin tener sitio en la plantilla del Barça. Podríamos decir que la inversión no fue la correcta y que es un dinero que difícilmente se va a recuperar. Paralelamente, varios futbolistas culés están muy cotizados, así que alguna salida aportaría un gran beneficio.

Este es el ejemplo de Fermín López, quien se ha revalorizado mucho desde su gran actuación en los Juegos Olímpicos. El andaluz cerró una temporada de ensueño ganando dicha competición y la Eurocopa. Sin embargo, no está contando con todas las oportunidades que cree merecer y ya ha hablado con Deco de su posible salida, pues ha recibido una interesante oferta.

Fermín López tiene una oferta del Manchester United

El Manchester United está en un momento de reestructuración y está decidido a lanzarse a por las mejores opciones de mercado. Deco tendrá que estar muy atento y no dormirse, puesto que los ingleses están dispuestos a ofrecer 100 millones de euros por Fermín López. Teniendo en cuenta que está teniendo poco protagonismo bajo las órdenes de Hansi Flick, en algún momento podríamos ver un giro dramático de los acontecimientos.

Fermín López no estará siempre esperando a que sea su momento, así que Hansi Flick tendrá que hacer algo para "complacerle". Cada vez que salta al terreno de juego rinde a buen nivel, por lo que no sería descabellado darle más tiempo en el campo. De no ser así, Deco tendrá que enfrentarse a la oferta de los Red Devils, la cual es inminente.