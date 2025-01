Oficial, oferta rebuda: Deco i Joan Laporta accepten, se'n va del Barça rumb a Itàlia

El Barça ja està planificant una reestructuració de la seva plantilla que no es va poder activar l'estiu passat per culpa del fair play financer. Deco ja ha lligat el primer fitxatge per a l'estiu, el central del Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, hauria arribat a un acord amb el Barça. Ara, Joan Laporta i Deco estarien per la labor de centrar els seus esforços en la renovació de jugadors com Ronald Araújo, Gavi i Pedri.

Els principals canvis que hauria dissenyat el Barça afecten la línia defensiva, si Araújo finalment prorroga el seu contracte, Deco buscarà sortida a Eric García i Andreas Christensen. El Barça està decidit a donar sortida a aquells jugadors amb els quals no es compta i que tenen un alt cost per al club. En aquest sentit, jugadors com Ansu Fati, Frenkie de Jong, el mateix Christensen i Eric García tenen moltes paperetes per abandonar el club.

Pablo Torre és un altre dels jugadors que podrien sortir cedits al gener, l'objectiu és revaloritzar-lo i a l'estiu poder traspassar-lo. Ansu Fati és un dels casos més sagnants, el seu altíssim salari es vol destinar a incorporar un nou jugador, amb preferència un extrem top. Molta feina té la directiva del Barça per equilibrar una plantilla amb diverses peces amb les quals no es compta.

El Como de Cesc Fàbregas truca a Joan Laporta i Deco

El Barça té moltes operacions en ment, però la més destacada arriba des d'Itàlia. I és que el Como de Cesc Fàbregas ha despenjat el telèfon per preguntar per la situació d'Eric García. I no només això, ja ha presentat la primera oferta.

El central de Martorell, Eric García, és un dels candidats de la plantilla a abandonar la disciplina culé aquest mes de gener. El seu gran paper en la passada cessió al Girona li ha obert moltes portes i el Barça necessita sortides per poder anar incorporant altres jugadors. El del filial no està tenint protagonisme en l'esquema de Flick malgrat el seu gol ahir a la Champions League i la seva marxa podria fer-se realitat en les pròximes setmanes.

El Barça i el Girona estarien en negociacions per poder arribar a un acord de traspàs, però actualment les diferències econòmiques semblen ser importants. Eric García sempre ha manifestat la seva preferència de tornar a Montilivi si finalment ha de sortir del Barça. En les últimes hores, ha aparegut un altre club que ha realitzat una oferta de 8 milions pel central català, es tracta del Como de Cesc Fàbregas.

Joan Laporta respon a l'oferta del Como per Eric García

Joan Laporta hauria posat preu a Eric García, 10 milions és la xifra que el Barça pretén ingressar pel central. El Como està disposat a invertir 8 milions per Eric, quantitat que es queda curta davant les exigències del Barça. No es descarta que es pugui arribar a un acord ben aviat, tenint en compte que la diferència no és insalvable.

El gran interès del Como de Cesc en Eric García posa en escac el seu fitxatge pel Girona, el Barça necessita anar tancant sortides per fer lloc a la primera plantilla. Aquesta temporada Eric ha participat en 16 partits, 663 minuts en total amb el Barça, anotant 2 gols i donant una assistència. Eric té contracte en vigor fins al juny 2026, el central desitja una sortida i tornar-se a sentir protagonista com en la passada temporada que va signar una magnífica campanya.