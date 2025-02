Vitor Roque, davanter brasiler de 19 anys d'edat, va arribar a LaLiga EA Sports fa just un any i, després de passar pel Barça i Betis, no s'ha acabat d'assentar. Vitor Roque té contracte amb el Barça, però el club culer no vol saber res del brasiler i només pensa a buscar-li nou destí, ja que el Betis tampoc se'l quedarà. L'adaptació de Vitor Roque a LaLiga EA Sports no ha estat senzilla, motiu pel qual el davanter brasiler ja pensa a fer les maletes fins al seu nou destí.

Vitor Roque va aterrar al Barça durant el passat mercat de fitxatges d'hivern de 2024, però el club li busca una sortida per tenir espai per al nou davanter. El '9' brasiler va arribar al Barça per convertir-se en el relleu ideal de Robert Lewandowski, però la veritat és que Roque ha decebut fins al més pessimista a Can Barça. Xavi Hernández li va posar la creu i gairebé no va participar, però tampoc va convèncer ni a Flick ni al Betis, que busca desfer-se del brasiler de cara al pròxim mercat de fitxatges.

El Betis tenia una opció de compra sobre Vitor Roque, però els sevillans ja han confirmat que no l'exerciran i que, per tant, no volen saber res de Roque. Vitor Roque se sent traït i maltractat per part del Barça, però el davanter ja mira cap endavant i busca nou destí ben lluny de LaLiga EA Sports de Javier Tebas. El destí de Vitor Roque sembla estar molt definit: ni Barça ni Betis, adeu a Espanya per tornar a demostrar que és un davanter vàlid per a l'elit del futbol mundial.

Vitor Roque, traït, troba destí lluny de LaLiga: adeu Barça i Betis

Vitor Roque sortirà del Barça durant aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu, la decisió per part de l'entitat culer està presa i és del tot definitiva. Joan Laporta confiava molt en l'ariet brasiler, però el rendiment de Roque l'ha obligat a treballar amb urgències i a començar a estudiar nous fitxatges per reforçar l'atac. El Betis tampoc vol quedar-se a Vitor Roque, per la qual cosa el Barça ja treballa amb antelació per vendre a Vitor Roque, per qui ha rebut una oferta més que interessant.

El prometedor fitxatge de Vitor Roque pel Barça, com una aposta de futur, va començar a gestar-se el 2022. L'equip de scouting va fer un seguiment del 'killer' carioca realitzant informes positius, descrivint-lo com un '9' potent, amb gol i molta projecció. Finalment, l'arribada de Vitor Roque va acabar sent una aposta personal del director esportiu, Deco.

Al Barça gairebé no va tenir protagonisme ni amb Xavi Hernández ni amb Hansi Flick. De fet, va ser l'experimentat entrenador alemany qui va acabar de confirmar i d'assegurar que Vitor Roque no tenia capacitat per jugar al Barça, almenys a curt termini. Vitor Roque té només 19 anys i pot seguir millorant, però no està llest per ser important ni al Barça ni tampoc al Betis, club que vol tallar relacions.

Amb tot això, el Barça ja està treballant per acceptar una oferta del Palmeiras brasiler, que vol fitxar a Vitor Roque de cara a aquest pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Encara queden molts mesos, però el Barça vol avançar en aquesta direcció per deixar la venda de Vitor Roque llesta i preparada: 27 milions d'euros ja llestos. El Barça va pagar 30 milions per Roque i, segons pot confirmar 'e-Notícies', està disposat a acceptar 27M€ per desfer-se del 'fracàs' que es va començar a gestar el 2022.