Sorpresa! Pau Cubarsí desvela el secret millor guardat del Barça de Flick: 'Qua...'

El tècnic alemany del Barça, Flick, no té dubtes: hi ha un central que sobresurt en la jerarquia de defensors. El jugador en qüestió no és altre que Pau Cubarsí, que està signant una temporada impecable. Als seus 18 anys acabats de complir, el jove defensa s'ha consolidat com un dels talents joves més prometedors del futbol mundial.

La seva solidesa, maduresa i capacitat per llegir el joc l'han convertit en un pilar gairebé omnipresent a la rereguarda del Barça. Flick ha estat capaç de formar una dupla extraordinària amb la joventut i qualitat de Pau Cubarsí, i l'experiència d'Iñigo Martínez. La química entre ambdós és evident, sent Cubarsí qui exerceix de líder de la línia defensiva de l'equip.

Pau Cubarsí desvela el secret tàctic de l'èxit defensiu de Flick

El FC Barcelona ha demostrat una evolució col·lectiva impressionant en comparació a la temporada anterior. L'èxit en els resultats es deu, no solament a la gran capacitat atacant amb el trident a dalt, sinó a una sòlida estructura defensiva. El Barça, de la mà de Pau Cubarsí, ha recuperat aquesta solidesa defensiva, element bàsic en l'èxit de Flick.

En una entrevista a un mitjà català, Pau Cubarsí ha explicat l'èxit de la solidesa de la defensa culé. A més de treballar els moviments i l'estratègia, Flick considera bàsica la comunicació entre els integrants de la línia defensiva. "Vol que tinguem comunicació els quatre defenses, que si un surt els altres acompanyin, i que sigui una línia recta", va començar dient.

Però Pau Cubarsí va anar un pas més enllà i va parlar alt i clar de l'estratègia del fora de joc. Després de ser preguntat si li semblava arriscada l'estratègia de Flick, Cubarsí va ser molt clar. "Quan ho veig des de fora penso que una pilota a l'esquena ens pot fer mal, però dins del camp confies en els teus companys".

L'estratègia de Flick i la millora del Barça

El Barça ha demostrat un enfocament defensiu eficient, basat en una pressió intensa i un control rigorós dels espais (versió semblant a la del Bayern de Flick). Aquest fet ha comportat que el FC Barcelona s'erigeix com l'equip que més vegades ha deixat en fora de joc els seus contraris.

Aquesta estratègia obliga els rivals a optar per pilotes llargues en què Pau Cubarsí i companyia activen la trampa del fora de joc. Una postura arriscada, perquè exigeix un nivell d'atenció molt alt i gran comunicació entre els integrants de la defensa, però que funciona. Aquest plantejament no només busca frenar els atacs rivals, sinó que també ajuda a controlar la medul·lar.

En aquest sentit, la capacitat d'adaptació de Pau Cubarsí a aquest nou model ha estat fonamental per als bons resultats obtinguts. Flick ha millorat de forma sobresortint l'equip en comparació a la campanya passada. El seu èxit ha estat implementar un esquema tàctic que no només assegura el control del partit amb la possessió, sinó també el control de l'espai.