Vitor Roque, delantero brasileño de 19 años de edad, llegó a LaLiga EA Sports hace justo un año y, tras pasar por Barça y Betis, no se ha terminado de asentar. Vitor Roque tiene contrato con el Barça, pero el club culer no quiere saber nada del brasileño y solo piensa en buscarle nuevo destino, pues el Betis tampoco se lo quedará. La adaptación de Vitor Roque a LaLiga EA Sports no ha sido sencilla, motivo por el que el delantero brasileño ya piensa en hacer las maletas hasta su nuevo destino.

Vitor Roque aterrizó en el Barça durante el pasado mercado de fichajes de invierno de 2024, pero el club le busca una salida para tener espacio para el nuevo delantero. El '9' brasileño llegó al Barça para convertirse en el relevo ideal de Robert Lewandowski, pero lo cierto es que Roque ha decepcionado hasta al menos optimista en Can Barça. Xavi Hernández le puso la cruz y apenas participó, pero tampoco convenció ni a Flick ni al Betis, que busca deshacerse del brasileño de cara al próximo mercado de fichajes.

El Betis tenía una opción de compra sobre Vitor Roque, pero los sevillanos ya han confirmado que no van a ejercerla y que, por consiguiente, no quieren saber nada de Roque. Vitor Roque se siente traicionado y maltratado por parte del Barça, pero el delantero ya mira hacia delante y busca nuevo destino bien lejos de LaLiga EA Sports de Javier Tebas. El destino de Vitor Roque parece estar muy definido: ni Barça ni Betis, adiós a España para volver a demostrar que es un delantero válido para la élite del fútbol mundial.

Vitor Roque, traicionado, encuentra destino lejos de LaLiga: adiós Barça y Betis

Vitor Roque saldrá del Barça durante este próximo mercado de fichajes de verano, la decisión por parte de la entidad culer está tomada y es del todo definitiva. Joan Laporta confiaba mucho en el ariete brasileño, pero el rendimiento de Roque le ha obligado a trabajar con urgencias y a empezar a estudiar nuevos fichajes para reforzar el ataque. El Betis tampoco quiere quedarse a Vitor Roque, por lo que el Barça ya trabaja con antelación para vender a Vitor Roque, por quien ha recibido una oferta más que interesane.

El prometedor fichaje de Vitor Roque por el Barça, como una apuesta de futuro, comenzó a gestarse en 2022. El equipo de scouting hizo un seguimiento del 'killer' carioca realizando informes positivos, describiéndole como un '9' potente, con gol y mucha proyección. Finalmente, la llegada de Vitor Roque acabó siendo una apuesta personal del director deportivo, Deco.

En el Barça apenas tuvo protagonismo ni con Xavi Hernández ni con Hansi Flick. De hecho, fue el experimentado entrenador alemán quien terminó de confirmar y de asegurar que Vitor Roque no tenía capacidad para jugar en el Barça, al menos a corto plazo. Vitor Roque tiene solo 19 años y puede seguir mejorando, pero no está listo para ser importante ni en el Barça ni tampoco en el Betis, club que quiere cortar relaciones.

Con todo ello, el Barça ya está trabajando para aceptar una oferta del Palmeiras brasileño, que quiere fichar a Vitor Roque de cara a este próximo mercado de fichajes de verano. Todavía quedan muchos meses, pero el Barça quiere avanzar en esta dirección para dejar la venta de Vitor Roque lista y preparada: 27 millones de euros ya listos. El Barça pagó 30 millones por Roque y, según puede confirmar 'e-Notícies', está dispuesto a aceptar 27M€ para deshacerse del 'fracaso' que se empezó a gestar en 2022.