Urgent, el nou CTA sanciona Munuera Montero: màxima indignació al Barça
El nou CTA es posa d'acord i té previst castigar Munuera Montero per 'beneficiar' el Barça
El Madrid segueix en contra de l'estament arbitral per molt que el nou CTA hagi promès canvis immediats en el funcionament de l'arbitratge durant els partits de Lliga. Xabi Alonso, en representació del Madrid, considera que hi ha àrbitres que no estan fent bé la seva feina i, sobretot, s'ha posat el focus en Munuera Montero, àrbitre de Jaén. Munuera Montero ja va ser durament criticat per expulsar Jude Bellingham durant la temporada passada i, en aquest inici de Lliga, ja va generar polèmica en el Mallorca-Barça de la primera jornada.
Durant l'aturada de seleccions, el CTA està aprofitant per reunir-se amb els entrenadors de Primera Divisió, entre els quals destaquen Xabi Alonso i Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. Als ulls del club blanc, Munuera Montero va beneficiar el Barça durant la primera jornada de Lliga contra el Mallorca: expulsions injustes i un gol de Ferran Torres que hauria de ser invalidat. Com ja vam explicar a 'e-Notícies', el CTA també va considerar que Munuera Montero no havia estat fi en aquesta jornada inaugural, cosa que l'àrbitre de Jaén sap de primera mà.
De fet, com ja vam avançar en exclusiva a 'e-Notícies', el mal arbitratge de Munuera Montero tindrà greus conseqüències. El CTA no vol deixar passar ni una i, per tant, té previst ser molt més dur i exigent amb els àrbitres de Primera, que estan més perseguits que mai. Munuera Montero és reincident i, per molt que sembli, des de Madrid s'entén que és un col·legiat propens a afavorir el Barça, cosa que ha generat una gran indignació a Barcelona.
Urgent, el nou CTA sanciona Munuera Montero: màxima indignació al Barça
José Luis Munuera Montero, més conegut com Munuera Montero, va ser el gran protagonista del primer partit de Lliga del curs entre Mallorca i Barça, que va acabar amb golejada (0-3) culer. L'àrbitre de Jaén, que fa diverses temporades que xiula a Primera, va expulsar dos jugadors del Mallorca i va pecar de mà tova a l'hora d'advertir jugadors del Barça. Munuera Montero ja va aixecar molta polèmica durant la temporada passada, sobretot després d'expulsar Jude Bellingham, però aquest curs sembla que tot seguirà igual.
Segons fonts del Barça, la indignació és total, ja que s'ha sabut que el CTA vol castigar durament Munuera Montero. "No s'entén, l'àrbitre va fer bé la seva feina", apunten fonts del Barça, que no comparteixen el mateix punt de vista que les fonts del Real Madrid consultades per aquest digital. Segons ha publicat aquest dijous el 'Desmarque', el nou CTA té previst sancionar Munuera Montero després del Mallorca-Barça de Lliga.
De fet, la sanció ja està en marxa, ja que Munuera Montero no ha tornat a xiular des de la primera jornada de campionat. En principi, Munuera Montero xiularà les jornades senars, però en aquesta passada tercera jornada no va xiular, per la qual cosa s'intueix que està castigat pel nou CTA. Al Barça al·lucinen, però la veritat és que el CTA ha pres aquesta decisió, per molt dràstica que sembli: 'neverazo' en tota regla per a Munuera Montero després del Mallorca-Barça.
Més notícies: