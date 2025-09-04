Oficial, el Barça ho sap i ja ho confirma, Lamine Yamal té nou equip: 'Fitxa pel...'
El Barça confirma que Lamine Yamal té nous projectes després del tancament del mercat de fitxatges
Lamine Yamal, de 18 anys, ja és la gran estrella mediàtica del Barça. L'espanyol format al Barça és el gran reclam, ja no només per als culers, sinó també per a marques i altres clubs que es barallen per tenir-lo a la nòmina. En aquest cas, el Barça confirma que Lamine Yamal ha tancat el seu fitxatge per un altre nou equip: nou projecte pel qual està destinat a ser el futur Baló d'Or.
Lamine Yamal, davanter de 18 anys del Barça, ja té nou equip i ni Joan Laporta ni Hansi Flick podran evitar que el jove talent sigui protagonista del fitxatge de l'any. Lamine Yamal ja és un dels reclams mediàtics més cobejats del món, motiu pel qual el Barça haurà d'estar més atent que mai: perilla la seva estabilitat esportiva, molt de soroll. Encara en edat formativa, Lamine Yamal ja posa en dificultats el Barça, ja que ni el club culer ni Joan Laporta han pogut evitar que signi un sorprenent i innovador contracte professional.
A més del soroll generat per la seva festa d'aniversari o per la seva actual relació amb la cantant Nicki Nicole, Lamine Yamal ja protagonitza un altre capítol inesperat, almenys per al Barça. El Barça ja confirma que Lamine Yamal ha tancat un nou contracte professional: ni Laporta ni Flick han pogut evitar que Lamine Yamal signi.Lamine Yamal acaba de renovar el seu contracte amb el Barça, però, per sorpresa de tothom, serà protagonista d'un dels traspassos o moviments del mercat de fitxatges, ja tancat.
Joan Laporta sap que La Masia ha de continuar sent la base del nou Barça de Hansi Flick i, per això, vol mantenir sota control les seves grans promeses. Tanmateix, això no serà possible amb Lamine Yamal: el davanter espanyol ja és la gran estrella del Barça i va signar un contracte, així que el Barça no podrà evitar-ho. Laporta ja ho comprèn, però entén que el món del futbol canvia i que, per això, serà imprescindible gestionar Yamal de manera cordial, ja que no hi ha cap altra opció.
Al Barça existeix la por que Lamine Yamal esdevingui el nou Vinícius Júnior, però Joan Laporta reconeix que és difícil guiar i gestionar el millor del món. "Lamine Yamal va per lliure i si volem mantenir-lo li hem de donar llibertat", asseguren fonts del Barça consultades per 'e-Notícies' durant el matí d'aquest dijous. El de Lamine Yamal ja és una realitat: el futur Baló d'Or tanca un nou contracte, té nou equip i el Barça no pot evitar-ho per molt que vulgui.
Lamine Yamal signa amb el seu nou equip i Joan Laporta no ho pot evitar: "Més embolics al Barça..."
El Barça somia veure créixer més Lamine Yamal, però la veritat és que l'actual Golden Boy té 18 anys i, per aquest mateix motiu, el club vol protegir-lo. O aquesta era la intenció inicial, ja que ni el Barça ni Joan Laporta han pogut evitar el darrer gran moviment d'un Lamine Yamal que somia amb establir-se a l'elit.
En aquestes últimes hores s'ha fet oficial el fitxatge de Lamine Yamal per Nesquik, marca de xocolata instantània que es barreja amb la llet. Nesquik, que forma part de Nestlé, ha fitxat Lamine Yamal perquè el jugador del Barça esdevingui ambaixador del producte, destinat a nois i noies de curta edat. El Barça no ho ha pogut evitar: ara Lamine Yamal, que ja està fitxat per Adidas i Beats, tindrà més compromisos comercials i això perjudicarà el club culer.
