Oficial, el cas Marc Bernal ja està enllestit: Laporta es frega les mans, més diners
Joan Laporta tanca una nova operació amb Marc Bernal com a principal protagonista
El Barça del present, però sobretot del futur, comença a caminar i prova d'això és la darrera operació tancada per Joan Laporta, que generarà molts ingressos per al club. Marc Bernal ha estat el gran protagonista: encara no ha debutat amb Hansi Flick, perquè segueix recuperant-se de la seva lesió al genoll, però Joan Laporta hi confia molt. El migcampista de Berga de 18 anys, amb contracte en vigor, ja té fitxa i dorsal de primer equip i pròximament serà protagonista d'una altra novetat: més diners per a Joan Laporta.
Tot i no haver disputat cap minut durant la pretemporada, Marc Bernal és un dels grans 'fitxatges' del Barça per a aquesta temporada, que ha començat de manera irregular. La idea del Barça, liderat per Joan Laporta, és clara: Marc Bernal és el futur del club i es vol renovar-lo fins al 2029 ara que ja té 18 anys. A més, el Barça ha mogut fitxa perquè tingui dorsal de primer equip: Marc Bernal portarà el dorsal '22', cosa que s'espera que generi molts ingressos amb vendes de samarretes.
"No et vull tenir als amistosos, et vull tenir per als pròxims 15 anys", li va dir Flick a Marc Bernal durant la pretemporada. El de Berga va començar el curs passat com a titular i es va establir amb Flick, però va patir una greu lesió al camp del Rayo que el va deixar fora tot l'any. Ara, pràcticament recuperat, el Barça té encarrilada la seva renovació, gaudirà de dorsal de primer equip i és a un pas de tornar a jugar: podria rebre l'OK després de l'aturada.
Oficial, el cas Marc Bernal ja està enllestit: Laporta es frega les mans, més diners
El Barça ja confirma que el de Marc Bernal està fet: el de La Masia té fitxa de primer equip, per la qual cosa Joan Laporta ja pot començar a vendre samarretes. El jove migcampista de 18 anys ha estat registrat oficialment pel FC Barcelona per competir a LaLiga com a integrant del primer equip. Bernal surt de la plantilla del filial, canvia el seu número pel '22' i s'alista per tornar després d'un any de lesió.
El FC Barcelona ha marcat una fita en la trajectòria de Marc Bernal. El migcampista de 18 anys ha estat inscrit a LaLiga com a membre del primer equip, deixant la seva fitxa al filial i ratificant la seva posició sota la direcció de Flick.
Amb aquest canvi, portarà el dorsal '22', després d'haver utilitzat el 28 la temporada passada abans de la seva greu lesió de genoll. Anteriorment, el dorsal número '22' havia estat utilitzat per Ilkay Gündogan, que en aquest passat mercat de fitxatges va deixar el Manchester City per fitxar pel Galatasaray turc.
Més notícies: