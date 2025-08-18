Munuera Montero rep un càstig bestial després del Mallorca-Barça: 'Fora de la Lliga'
José Luis Munuera Montero va tornar a ser protagonista en el primer partit de Lliga entre el Mallorca i el Barça
José Luis Munuera Montero, més conegut com a Munuera Montero, va ser el gran protagonista del primer partit de Lliga del curs entre Mallorca i Barça, que va acabar amb golejada (0-3) culer. L'àrbitre de Jaén, que fa diverses temporades que xiula a Primera, va expulsar dos jugadors del Mallorca i va pecar de mà tova a l'hora d'advertir jugadors del Barça. Munuera Montero ja va aixecar molta polèmica durant la temporada passada, sobretot després d'expulsar Jude Bellingham, però aquest curs sembla que tot seguirà igual.
La Lliga ja ha començat per al Barça i, tot i la còmoda victòria a Son Moix, el partit va ser més mogut del que es podia preveure inicialment. El Barça va controlar el partit de principi a fi, però cal destacar que el Mallorca va jugar amb 2 menys durant gairebé tot el partit per les expulsions de Muriqi i Morlanes. Munuera Montero va encertar a l'hora de mostrar aquestes targetes vermelles: Morlanes va veure la segona groga per protestes i Muriqi la vermella directa per una entrada dura sobre Joan García.
Ara bé, el Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA), que enguany ha patit diversos canvis imposats per Rafael Louzán, està molt decebut amb la gestió de Munuera Montero. L'àrbitre de Jaén va encertar en les dues expulsions, però es va equivocar a l'hora de no sancionar una entrada dura de Raphinha i en la gestió del gol de Ferran. Després de la polèmica, el Mallorca va esclatar contra Munuera Montero i el col·legiat de la Real Federació Espanyola de Futbol, tristament, rebrà un càstig sever per haver-se equivocat a Son Moix.
Munuera Montero rep un càstig bestial després del Mallorca-Barça: 'Fora de la Lliga'
El CTA vol evitar que hi hagi polèmica en cada jornada, però, de moment, no està sent possible. Munuera Montero es va equivocar força durant el Mallorca-Barça i, després d'aquest enfrontament, rebrà un càstig sever i esperat per part del CTA. Segons va explicar el compte de 'X' (abans Twitter) 'Archivo VAR', el CTA considera que Munuera Montero hauria d'haver aturat el joc després del cop al cap que va patir Raíllo.
"Munuera Montero va tenir temps i oportunitat per aturar el joc, sobretot quan la pilota estava a l'aire", apunta el mateix perfil. Cal recordar que, després de l'impacte de la pilota al cap de Raíllo, jugador del Mallorca, Ferran Torres va marcar el segon gol del partit a Son Moix, que va suposar el 0-2.
El CTA està descontent amb Munuera Montero i prepara un càstig sever per començar a marcar els límits en aquesta nova temporada de Lliga. El CTA vol evitar errors i, sobretot, vol evitar que quedin impunes o sense càstig, per això es castigarà Munuera Montero després del Mallorca-Barça de Lliga espanyola.
Amb tot això, sembla que Munuera Montero es quedarà, com a mínim, una jornada sense arbitrar partits de LaLiga espanyola: es dirà que és 'protecció', però serà un 'neverazo' en tota regla
Més notícies: