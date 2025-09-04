El Madrid sigue en contra del estamento arbitral por mucho que el nuevo CTA haya prometido cambios inmediatos en el funcionamiento del arbitraje durante los partidos de Liga. Xabi Alonso, en representación del Madrid, considera que hay árbitros que no están haciendo bien su trabajo y, sobre todo, se ha puesto el foco en Munuera Montero, árbitro de Jaén. Munuera Montero ya fue duramente criticado por expulsar a Jude Bellingham durante la pasada temporada y, en este arranque de Liga, ya generó polémica en el Mallorca-Barça de la primera jornada.

Durante el parón de selecciones, el CTA está aprovechando para reunirse con los entrenadores de Primera División, entre los que destacan Xabi Alonso y Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona. A ojos del club blanco, Munuera Montero benefició al Barça durante la primera jornada de Liga contra el Mallorca: expulsiones injustas y un gol de Ferran Torres que debería ser invalidado. Como ya explicamos en 'e-Notícies', el CTA también consideró que Munuera Montero no había estado fino en dicha jornada inaugural, algo que el árbitro de Jaén sabe de primera mano.

De hecho, como ya avanzamos en exclusiva en 'e-Notícies', el mal arbitraje de Munuera Montero tendrá graves consecuencias. El CTA no quiere dejar pasar ni una y, por ende, tiene previsto ser mucho más duro y exigente con los árbitros de Primera, que están más perseguidos que nunca. Munuera Montero es reincidente y, por mucho que parezca, desde Madrid se entiende que es un colegiado propenso a favorecer al Barça, lo que ha generado una gran indignación en Barcelona.

Urgente, el nuevo CTA sanciona a Munuera Montero: máxima indignación en el Barça

José Luis Munuera Montero, más conocido como Munuera Montero, fue el gran protagonista del primer partido de Liga del curso entre Mallorca y Barça, que terminó con goleada (0-3) culer. El árbitro de Jaén, que lleva varias temporadas pitando en Primera, expulsó a dos jugadores del Mallorca y pecó de mano blanda a la hora de amonestar a jugadores del Barça. Munuera Montero ya levantó mucha polémica durante la temporada pasada, sobre todo tras expulsar a Jude Bellingham, pero este curso parece que todo seguirá igual.

Según fuentes del Barça, la indignación es total, pues se ha sabido que el CTA quiere castigar duramente a Munuera Montero. "No se entiende, el árbitro hizo bien su trabajo", apuntan fuentes del Barça, que no comparten el mismo punto de vista que las fuentes del Real Madrid consultadas por este digital. Según ha publicado este jueves el 'Desmarque', el nuevo CTA tiene previsto sancionar a Munuera Montero tras el Mallorca-Barça de Liga.

De hecho, la sanción ya está en marcha, pues Munuera Montero no ha vuelto a pitar desde la primera jornada de campeonato. En principio, Munuera Montero pitará las jornadas impares, pero en esta pasada tercera jornada no pitó, por lo que se intuye que está castigado por el nuevo CTA. En el Barça alucinan, pero lo cierto es que el CTA ha tomado esta decisión, por muy drástica que parezca: 'neverazo' en toda regla para Munuera Montero tras el Mallorca-Barça.