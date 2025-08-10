Eduardo Camavinga avisa Aurélien Tchouaméni: 'Xabi Alonso ha lligat un altre pivot'
El tècnic tolosà ha comunicat a l'andalús que compta amb ell per a aquesta temporada
Aquesta temporada hauria de ser la de la consagració de Eduardo Camavinga i Aurélien Tchouaméni. Els dos migcampistes francesos ja han tingut temps suficient per aprendre de llegendes com Toni Kroos i Luka Modric.
Ara els toca fer un pas endavant. Eduardo Camavinga necessita deixar enrere els problemes físics que va arrossegar durant l’últim curs.
Mentrestant, Aurélien Tchouaméni ha de mostrar una major regularitat, sigui com a pivot o com a central. Tots dos estan cridats a liderar el centre del camp del futur, cosa que sembla que ja està començant.
Xabi Alonso vol un pivot i té tres opcions
Amb l’arribada de Xabi Alonso, l’exigència tàctica s’ha multiplicat. El nou tècnic vol trobar el seu migcentre titular com més aviat millor. De moment, veu Camavinga i Tchouaméni com a candidats ideals per a aquest lloc.
La idea és que un dels dos es converteixi en l’àncora de l’equip. Un perfil físic, posicional i amb bona sortida de pilota. Tots dos reuneixen condicions, però només un serà titular.
Tanmateix, en les últimes hores tot ha canviat. Ara hi ha un tercer nom a la llista que Xabi Alonso ha decidit incorporar.
Dani Ceballos entra en la lluita pel migcentre
Xabi Alonso ha mantingut una conversa clau amb Dani Ceballos. Li ha confirmat que compta amb ell per a la pròxima campanya. El tolosà creu que l’andalús pot aportar equilibri, experiència i bon tracte de pilota en aquesta zona.
La xerrada ha estat decisiva. Dani Ceballos es queda i entra en la lluita per ser el pivot del Real Madrid aquesta temporada. Una posició que, fins ara, semblava reservada als dos francesos.
Això ho canvia tot. Eduardo Camavinga i Aurélien Tchouaméni hauran de rendir al màxim des del primer dia.
Dani Ceballos sap que té menys físic, però també que entén el joc com pocs. Un fet que per a Xabi Alonso pot ser determinant.
Tres perfils diferents per a un sol lloc
Cadascun aporta alguna cosa diferent. Eduardo Camavinga té desplegament, conducció i agressivitat. Aurélien Tchouaméni és més posicional, sobri i eficaç.
Per la seva banda, Dani Ceballos aporta pausa, control i precisió. En aquest sentit, Xabi Alonso haurà de triar. O potser no, i opti per rotar depenent del rival.
El que està clar és que per al lloc de pivot hi ha molta demanda. El Real Madrid busca equilibri i aquest equilibri començarà des de la base del centre del camp.
Camavinga, Tchouaméni i Ceballos ho saben. De moment, sembla que el més lògic seria que només un tingués el rol protagonista. La resta haurà d’esperar la seva oportunitat a la banqueta.
