Per fi el Barça i Héctor Fort arriben a un acord: «És el millor per a tothom»
Flick i el Barça convencen Héctor Fort
Durant les últimes setmanes, el futur de Héctor Fort està sent un dels temes més calents a l'agenda del Barça. El club té clar que el millor per al seu desenvolupament era buscar-li una cessió, però el jugador es mostra reticent a marxar. Fort vol quedar-se a la plantilla i guanyar-se un lloc, encara que la realitat és ben diferent.
Tot i que amb Xavi va jugar amb certa regularitat, l'arribada de Flick a la banqueta ha canviat completament el panorama del jove lateral. Amb Koundé com a titular fix i Eric García com el seu recanvi immediat, les opcions d'Héctor Fort es redueixen a ser una solució d'emergència. Això, sumat a la manca de minuts durant la gira asiàtica de pretemporada, fa que la seva situació es torni insostenible.
Héctor Fort accepta a contracor
Héctor Fort té l'ambició de quedar-se i competir per un lloc al primer equip. Considera que entrenar al costat de jugadors com Lamine Yamal l'ajuda a créixer com a futbolista. Tanmateix, també és conscient que, a la seva edat, el més important és sumar minuts en competició oficial
Després de diverses converses amb la direcció esportiva i amb Flick, Héctor Fort ha acceptat que sortir del vestidor culer és el millor per a la seva progressió. Ofertes no li falten, i equips com València, Ajax, PSV i Aston Villa ja han traslladat el seu interès al Barça. Tots ells li garanteixen protagonisme i minuts, una cosa que en el context culer actual seria gairebé impossible.
Oferta de 15 milions per Héctor Fort!
Tot i que l'opció ideal seria una cessió, en les últimes hores el Barça ha rebut una suculenta oferta de traspàs per Héctor Fort: l'Aston Villa ofereix 15M€. Aquesta fórmula podria ser molt beneficiosa per a totes les parts, i per això serà clau el paper de Deco, que també és conscient que el València ha demanat la seva cessió. Si el club català aconsegueix mantenir un percentatge dels drets del jugador format a la Masia i tanca una opció de recompra assequible, l'operació podria considerar-se tot un èxit.
Sigui com sigui, la veritat és que la decisió d'Héctor Fort de marxar ha estat molt ben rebuda, ja que Flick vol una plantilla curta i equilibrada. Per a l'entrenador alemany és clau treballar amb jugadors que puguin entrar a la rotació amb garanties. I, en aquest sentit, el jugador format a la Masia no compleix amb aquest perfil, ja que no acaba de convèncer el tècnic alemany.
Héctor Fort és conscient que la seva possible venda a l'Aston Villa o la seva cessió al València no és un comiat, sinó una oportunitat. Al club continuen confiant en ell i creuen que, amb una temporada completa jugant, podrà tornar molt més preparat
Més notícies: