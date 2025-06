Última hora, Roony Bardghji exigeix 3 condicions i 1 fitxatge per signar pel Barça

Roony Bardghji, extrem suec del Copenhaguen de només 19 anys, és a un pas de convertir-se en nou jugador del Barça, però l'atacant exigeix algunes condicions per signar ja. Roony Bardghji estava sent seguit de prop per Deco i, després d'algunes setmanes de reflexió, el Barça acabarà pagant per fitxar el suec, que tindrà fitxa del filial si no hi ha sorpresa. El Barça podria esperar a fitxar-lo gratis al gener, però Flick ha estat impetuós i ha demanat l'arribada de Roony Bardghji per ara: exigeix 3 condicions i 1 fitxatge sorprenent.

El Barça té confirmat el fitxatge de Joan García, molt avançat el de Nico Williams i treballa per tancar el de Roony Bardghji, que signarà pel club culer fins al 2031. Roony Bardghji té contracte amb el Copenhaguen danès fins a finals de desembre i no ha volgut renovar, motiu pel qual quedarà lliure sempre que el Barça pagui una compensació econòmica. S'espera que aquesta compensació, que s'abonarà aquest estiu, oscil·li entre els 2 i els 3 milions, quantitat que el Barça pagarà encantat per un "davanter més que prometedor".

Roony Bardghji ha fet una gran temporada al Copenhaguen i fins i tot ha deixat grans actuacions a la Champions League, motiu pel qual el Barça s'ha interessat en ell. Altres grans clubs com Chelsea o PSG també volien fitxar Roony Bardghji, però el Barça s'ha avançat i el jugador serà culer, sempre que acabi quedant del tot satisfet. I sí, Roony Bardghji és un tipus exigent: demana 3 condicions i 1 fitxatge per fitxar pel Barça, una cosa en què Joan Laporta ja treballa sense temps a perdre.

Roony Bardghji, de només 19 anys, és davant la gran oportunitat de la seva carrera, ja que, fins ara, només ha jugat a Suècia i a Dinamarca, sobretot al Copenhaguen. Dit això, Roony Bardghji té clar que fitxar pel Barça suposa un gran canvi, motiu pel qual exigeix algunes condicions per fer el pas amb la màxima comoditat.

Roony Bardghji, per la seva banda, està disposat a fitxar pel Barça, però exigeix 3 condicions indispensables i sorprenents per signar ja el seu nou contracte amb el club de Joan Laporta. El Barça ha sondejat altres opcions, però s'ha acabat decantant per un Roony Bardghji que acceptarà la proposta del Barça si el club culer li dona garanties.

El Barça va molt seriosament a per Roony Bardghji, que acaba contracte al desembre, però que quedaria lliure al juliol si el Barça paga uns 3 milions d'euros. Una de les condicions que exigeix Bardghji és, precisament, que el Barça pagui la seva 'clàusula' abans del 13 de juliol, data en què l'equip culer comença la pretemporada.

Per motius de massa salarial i de 'fair play', la idea del Barça és que Bardghji tingui fitxa del filial, però el davanter suec demana estar en dinàmica de primer equip. A més, també ha demanat el fitxatge d'un preparador físic personal, ja que arriba una mica tocat i el seu objectiu és estar al 100% durant la pretemporada per convèncer Flick.