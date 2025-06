Luis de la Fuente va encertar, no tornarà a la selecció: Dean Huijsen és molt millor

Luis de la Fuente ha estat molt criticat després de la final de la Nations League, on Espanya va perdre davant França a la tanda de penals.

Molts van culpar el seleccionador pel seu maneig tàctic i pels canvis incomprensibles, com deixar fora Dani Olmo o Fermín López.

Tanmateix, la seva feina a la Selecció Espanyola continua sent destacada, amb la recent conquesta de l'Eurocopa gràcies al seu atreviment.

Atreviment de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente no va dubtar a arriscar amb decisions importants, com alinear Lamine Yamal com a titular a l'Eurocopa, un moviment que va resultar ser un encert.

També va ser valent deixant fora Alejandro Balde per donar l'oportunitat a Cucurella. Aquests canvis van generar crítiques, però també li van donar credibilitat com a líder de la selecció.

De la Fuente va demostrar que estava disposat a prendre riscos per aconseguir els millors resultats per a Espanya.

El fitxatge de Dean Huijsen i el seu debut

Recentment, Luis de la Fuente ha pres una altra decisió important: comptar amb Dean Huijsen. El central, acabat de fitxar pel Real Madrid, va ser convocat per a la fase final de la Nations League després de la lesió d'Iñigo Martínez.

Tot i ser l'últim a arribar, va ser titular des del primer dia, cosa que mostra la confiança que Luis de la Fuente té en el seu potencial.

Aquest canvi d'estratègia ha estat un altre encert de Luis de la Fuente, que veu en Huijsen un gran futur per a la Selecció Espanyola.

Raúl Asencio, relegat a la banqueta

Tanmateix, no tots els moviments de Luis de la Fuente han estat ben rebuts per tots els jugadors.

Raúl Asencio, que va ser clau al Real Madrid la temporada passada a causa de les nombroses baixes en defensa, va veure com el seu lloc a la Selecció s'esvaïa. Després de l'aparició de Dean Huijsen, Asencio va quedar relegat a la banqueta.

No va ser convocat per a la fase final de la Nations League, i al Real Madrid, també ha perdut el seu lloc de titular.

El futur de Raúl Asencio a la Selecció i el Real Madrid

El futur de Raúl Asencio és complicat. Al Real Madrid, la competència pels llocs de titular és ferotge i, amb l'arribada de Huijsen, el seu retorn a la Selecció espanyola sembla més difícil.

De fet, si tot segueix com s'espera, el central del Real Madrid podria haver de conformar-se amb un rol secundari, cosa que complicaria encara més el seu retorn.

El futur d'Asencio depèn de la seva capacitat per guanyar-se novament la confiança de Luis de la Fuente i Ancelotti.