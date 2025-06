Oficial, Nico Williams s'ha tret un pes de sobre del Barça: Lamine Yamal ha donat l'OK

Ja és oficial:Nico Williams serà jugador del FC Barcelona. L'última hora confirma que l'extrem de l'Athletic Club ha canviat d'opinió respecte a l'estiu passat. Aleshores va rebutjar la proposta blaugrana, però ara ha rectificat: Nico està decidit a vestir la samarreta culer.

I no ha estat una qüestió de diners, ja que el Bayern Munic li oferia fins a 10 milions d'euros per temporada. Tanmateix, el Barça només ha posat sobre la taula una fitxa de 6 milions. Tot i així, Nico Williams té clar on vol jugar: la seva prioritat és compartir vestidor amb el seu gran amic, Lamine Yamal.

La pressió de Lamine ha estat clau, tots dos tenen una gran connexió, dins i fora del camp. Davant d'aquest desig, Joan Laporta, Deco i Hansi Flick han dit sí: el Barça pagarà la clàusula de rescissió de 60 milions i donarà un cop d'autoritat al mercat.

El fitxatge de Nico Williams té conseqüències

L'arribada de Nico Williams no serà per escalfar banqueta. Hansi Flick ha deixat clar que vol titulars amb talent i desequilibri i Nico ho compleix amb escreix. Per això, el tècnic alemany ja prepara un canvi profund a l'onze del Barça per encaixar-lo.

El nou pla passa per un atac molt jove i dinàmic. Nico Williams jugarà per la banda esquerra, la seva zona natural, i a la dreta hi haurà Lamine Yamal, indiscutible per a Flick. Com a davanter centre, l'escollit serà Dani Olmo, que deixarà a la banqueta Lewandowski.

La sorpresa és a la mitjapunta: Raphinha, amb la seva energia i treball, serà qui actuï per darrere del '9'. Amb aquest moviment, el gran perjudicat és Robert Lewandowski. El davanter polonès, que ha anotat 42 gols aquesta temporada, perdrà protagonisme a l'equip titular.

Robert Lewandowski, a la banqueta per Nico Williams

Flick considera que la velocitat i el desequilibri que ofereixen Nico Williams i Lamine Yamal són imprescindibles. Lewandowski, als seus 36 anys, podria quedar-se com a revulsiu. Un canvi dràstic que marca l'inici d'una nova era al Camp Nou, una era més vertical, més explosiva… i molt més jove.

El fitxatge de Nico Williams no només reforça el Barça, també revoluciona el seu atac. I ho fa amb el suport total de Lamine Yamal, que ha donat l'OK al moviment que podria asseure tota una llegenda del gol com Lewandowski. La jove perla de La Masia ha pressionat el club per jugar amb el seu amic i ara caldrà veure els resultats.