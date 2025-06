15 milions i s'acomiada del Barça per jugar al PSV: Joan Laporta ha donat l'ordre

Joan Laporta està duent a terme una gestió impressionant al capdavant del Barça, encara que a costa de grans sacrificis. El president del Barça ha hagut de resoldre els greus problemes econòmics de l'entitat catalana amb una estratègia basada en avals, palanques i una complexa enginyeria financera. Encara que la situació continua sent complicada, Laporta no ha mostrat por a l'hora de prendre decisions difícils per assegurar el futur del club.

Al llarg del seu mandat, Joan Laporta ha pres decisions que han sorprès, com la sortida de Messi, cosa que mostra la seva fermesa a l'hora d'afrontar desafiaments. En aquest sentit, el president no ha dubtat a posar en marxa noves mesures per alleujar les finances del Barça, fins i tot si això implica vendre jugadors importants. En aquest context, la darrera gran novetat arriba del PSV, que pot endur-se una perla de La Masia per 15 milions.

15 milions i s'acomiada del Barça per jugar al PSV

El PSV Eindhoven, recent campió de l'Eredivisie, ha posat els ulls en Héctor Fort per a la pròxima temporada. El club holandès ha fet una oferta inicial de 5 milions d'euros pel jugador, encara que aquesta quantitat és considerada insuficient per Joan Laporta. El president culer ha fixat un preu de 15 milions d'euros, considerant que aquest és el valor adequat per al lateral de La Masia.

Encara que l'acord encara és lluny, l'interès del PSV en el futbolista és clar i podria intensificar-se en els pròxims dies. Héctor Fort, que ha tingut una temporada irregular al Barça, no ha aconseguit fer-se amb un lloc titular a l'equip. Això ha fet que el seu futur al club sigui incert, i una sortida sembla ser el més probable.

Per a Héctor Fort, el PSV podria ser una excel·lent opció per continuar creixent i desenvolupant-se com a jugador. A l'equip holandès tindria més minuts i un paper més protagonista, cosa que difícilment podria aconseguir al Barça a curt termini. L'Eredivisie ha demostrat ser una lliga adequada per al progrés de joves talents, i unir-se al PSV podria oferir-li l'oportunitat de brillar.

Encara és aviat per saber què passarà, però Héctor Fort ha de prendre una decisió encertada per continuar progressant. Una altra temporada sense minuts al Barça pot ser fatal per a les seves aspiracions personals. Per tant, tot i que Joan Laporta demana 15 milions, ni PSV ni FC Barcelona descarten una cessió, que seria l'opció més encertada.