Jude Bellingham confirma la gran notícia per al Barça: 'Estic perdent la paciència'

Jude Bellingham s'ha convertit en una de les grans figures del Real Madrid. Des de la seva arribada, el migcampista anglès ha estat determinant per al joc de l'equip. La seva capacitat per arribar a l'àrea, assistir i marcar l'ha convertit en una peça clau: si Bellingham està bé, els seus companys milloren.

El seu lideratge i energia al camp l'han portat a ser un dels favorits de l'afició madridista. Jude Bellingham sempre dona la cara. Tanmateix, les últimes declaracions de l'anglès han estat un cop dur per al madridisme.

Després del partit contra el Pachuca al Mundial de Clubs, Jude Bellingham va sorprendre tothom en passar per la zona mixta. Venia de ser un dels millors del partit, amb un gran gol inclòs. Però en lloc de parlar del triomf, va confirmar una notícia que feia temps que rondava i que ha estat molt celebrada a l'entorn de l'etern rival: el Barça.

Jude Bellingham no estarà per a l'inici de la temporada 2025/2026

"M'operaré de l'espatlla després del Mundial de Clubs; estic perdent la paciència i només vull que això s'acabi", va declarar Jude Bellingham amb seriositat. L'afirmació va caure com una galleda d'aigua freda a Valdebebas. Era una cosa que es temia, però ningú no esperava que ho fes públic tan aviat ni amb aquesta fermesa.

Jude Bellingham fa més d'una temporada que arrossega molèsties a l'espatlla. Ha jugat amb dolor, amb embenats i amb limitacions, però fins i tot en aquestes condicions ha continuat rendint a un nivell altíssim. Però ara ha dit prou: la intervenció quirúrgica serà inevitable i la seva recuperació podria apartar-lo dels terrenys de joc diverses setmanes.

El Barça celebra la baixa de Jude Bellingham

La informació compartida per Jude Bellingham ha generat preocupació al Real Madrid. Xabi Alonso, que compta amb Jude com un dels pilars de l'equip, haurà d'ajustar el seu pla sense ell. Però al Barça la reacció ha estat molt diferent: a l'entorn culer, la confirmació ha estat rebuda amb molta alegria.

El Barça, que lluitarà amb el Madrid per tots els títols, veu com el seu gran rival s'afebleix en un moment crucial. L'absència de Jude Bellingham representa una baixa molt sensible per als blancs. La seva influència en el joc i la seva capacitat golejadora són difícils de substituir.

Jude Bellingham ha prioritzat la seva salut, una decisió comprensible, però que sens dubte altera l'equilibri de forces al futbol espanyol. El Barça somriu. I el Madrid, per ara, es queda sense el seu jugador més determinant.