Inesperat, Ansu Fati se'n va com a moneda de canvi: Deco el traspassa per un lateral TOP

L'etapa de Ansu Fati al Barça sembla arribar al seu final, encara que amb molta incertesa: Barça i Mònaco han reprès les negociacions per desencallar la seva sortida. Després de setmanes de rumors, acostaments i obstacles pel camí, sembla que l'acord és molt a prop. Un tracte que podria tancar-se en forma d'intercanvi, amb l'Ansu posant rumb al Principat i un dels laterals del conjunt monegasc aterrant a la Ciutat Comtal.

Ansu Fati, després de debutar amb només 16 anys, va ser catalogat com la gran promesa del club català. Els seus gols i la seva qualitat no deixaven indiferent, però aviat el seu futur es va veure amenaçat per les seves constants lesions. Va estar de baixa diversos mesos per culpa del genoll i mai va tornar a ser el mateix

La temporada passada, el '10' del Barça no ha comptat per a Hansi Flick, que gairebé no li ha donat minuts. Ansu Fati ha tingut un paper merament testimonial disputant 298 minuts en 11 partits. És evident que el tècnic alemany no compta amb el jugador format a la Masia, motiu pel qual Deco el traspassarà al Mònaco.

Ansu Fati fitxarà pel Mònaco

Tot i que l'acord sembla estar decidit, les diferències entre ambdós clubs han provocat que la signatura s'hagi dilatat en el temps. El principal escull és el repartiment de la fitxa: Deco pretén que el Mònaco s'encarregui del 80%, mentre que l'equip del Principat només vol fer-se càrrec del 30%

Ara, després de diversos dies de negociacions, ambdues parts han començat a moure fitxa sent conscients que la situació s'ha de resoldre aviat. El Barça havia acceptat negociar la cessió de Ansu Fati amb una clàusula de compra obligatòria de 14 milions. Tanmateix, Deco ha tingut una idea encara millor.

El director esportiu del Barça està interessat a incorporar Vanderson, lateral del Mònaco, per acompanyar Jules Koundé en la seva demarcació. Encara és aviat per saber si els monegascs acceptaran la proposta del Barça, però Deco està pensant oferir 30 milions. Aquesta operació podria facilitar encara més la sortida de Ansu Fati de la Ciutat Comtal

Vanderson, el lateral que interessa a Deco

El lateral brasiler del Mònaco destaca per la seva velocitat, potència i capacitat per incorporar-se a l'atac. L'estil de Vanderson encaixa perfectament amb l'estil de joc del Barça de Hansi Flick, que busca laterals amb projecció ofensiva per generar perill per les bandes. Flick veu en Vanderson un jove talent amb molta progressió que podria reforçar a la perfecció la banda dreta al costat de Koundé.

Deco fa temps que segueix l'evolució de Vanderson valorant la seva joventut, projecció i capacitat d'adaptació a diversos esquemes de joc. Ansu Fati es postula com a peça clau perquè el brasiler pugui aterrar al Camp Nou. Els pròxims dies seran claus per determinar si l'operació d'intercanvi acaba fructificant