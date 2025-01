ÚLTIMA HORA! La brutal reacció de Laporta al del Getafe-Barça: 'Va ser una ve...'

Joan Laporta no acostuma a deixar res al tinter, encara que feia molts mesos que no alçava la veu contra l'arbitratge. En aquest cas, Joan Laporta no ha pogut evitar reaccionar, de manera brutal, a l'arbitratge que el Barça va haver de patir al camp del Getafe aquest passat dissabte a la Lliga. El Barça va empatar (1-1) davant el conjunt blau, però la polèmica va estar servida: González Fuertes, àrbitre principal, no va veure un clar penal sobre Jules Koundé i només va afegir 5 minuts extraordinaris.

Alguns jugadors del Barça es van pronunciar després del partit, però ha estat Joan Laporta qui ha explotat i ha atacat durament el col·lectiu arbitral que fa temps que perjudica el Barça. El president del Barça, Joan Laporta, s'ha personat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per declarar per una presumpta estafa i ha aprofitat per atacar el col·lectiu arbitral. La rajada del president del Barça ha estat brutal: Laporta ha posat el focus sobre el penal no assenyalat a Jules Koundé, que li sembla "igual" que altres que sí que es xiulen.

A més de Joan Laporta, Pedri va ser un altre dels jugadors que es va pronunciar després del dolorós empat a Getafe. El canari va assegurar que el "Getafe és un equip que busca perdre el temps i generar provocacions", però va recordar que tot el vestidor del Barça "ja sabia on els tocava jugar". Un altre dels protagonistes del Getafe-Barça va ser, precisament, Alejandro Balde, qui va rebre insults racistes per part d'un sector d'aficionats del Getafe, cosa que va denunciar davant els mitjans de comunicació.

ÚLTIMA HORA! La reacció brutal de Laporta a allò del Getafe-Barça: 'Va ser una ve...'

El Barça es va estavellar contra el Getafe (1-1) i la victòria del Real Madrid contra la UD Las Palmas fa que els de Hansi Flick tinguin complicat guanyar la Lliga. Malgrat les males sensacions sobre la gespa, Joan Laporta ha posat el focus en l'arbitratge, que va generar molta polèmica durant el xoc de Lliga entre blaus i culers.

"L'arbitratge va ser una vergonya. Que no es xiulés el penal a Jules Koundé va ser un escàndol. Hauríeu de posar-ho més perquè va ser indignant", va assegurar Joan Laporta aquest dilluns al matí, encara calent per l'empat d'aquest passat dissabte.

Després del partit, Koundé també es va mostrar molt enfadat i frustrat per la decisió de l'àrbitre, encara que no va voler fer "més comentaris". "És una pena l'empat. Teníem el control del partit i en una ocasió ens marquen un gol", va explicar el central francès, que va ser tombat de forma més que clara a l'àrea rival.