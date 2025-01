Torna al Barça! Fitxatge inesperat de Flick, competència per a Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, als seus 36 anys, ja suma 26 gols en 28 partits: números a l'abast de molt pocs. Sens dubte, el rendiment del polonès està sent excel·lent i no se li pot culpar de cap dels mals del Barça. És cert que a LaLiga el Madrid s'ha escapat a 7 punts, però la feina del '9' culer fins ara està sent espectacular.

Pot fallar més o menys, però no hi ha dubte del gran compromís de Robert Lewandowski amb la samarreta del Barça. Va arribar al Camp Nou després d'una brillant carrera a Alemanya i des del seu aterratge no ha parat de fer gols. Per això la seva renovació fins al 2026 està tancada, ja que si continua jugant a aquest nivell assolirà amb facilitat l'objectiu de partits que ha de jugar per renovar automàticament.

No obstant això, malgrat que Robert Lewandowski està mantenint a flotació el Barça, Hansi Flick té els seus propis plans. El tècnic alemany va confiar en Ansu Fati com a teòric suplent del '9', però la realitat és que el '10' ha deambulat sense pena ni glòria pel vestidor culer. Un escenari que ha obligat a Hansi Flick a prendre decisions doloroses, com activar la venda d'Ansu i demanar el fitxatge d'un vell conegut que encara enamora al Camp Nou.

Vuelve al Barça! Fitxatge inesperat de Flick, competència per a Robert Lewandowski

Ara que el Barça ha recuperat l'estabilitat i pot tornar a operar al mercat de fitxatges amb normalitat, Flick té un objectiu clar. Vol comptar amb un suplent per a Robert Lewandowski i afrontar així el tram decisiu de la temporada amb màximes garanties. Per a això ha valorat diferents opcions, però la seva elecció final és realment sorprenent, ja que es tracta d'un ex del FC Barcelona que tornaria per viure una segona aventura.

Durant mesos, l'entorn del Barça ha deixat caure noms de primer nivell per reforçar la línia ofensiva i donar descans a Robert Lewandowski. Davanters com Jonathan David, del Lille, Viktor Gyokeres, de l'Sporting de Portugal, o Alexander Isak, del Newcastle, han estat alguns dels '9' observats pel club català. No obstant això, sembla que Flick s'ha decantat per Luuk de Jong, que actualment milita al PSV.

Luuk de Jong torna al Barça?

Luuk de Jong ja va jugar al FC Barcelona durant la temporada 21/22, anotant 7 gols i deixant molt bon record entre l'afició culer. No obstant això, va haver de marxar obligat per la delicada situació econòmica al PSV. Allà ha demostrat ser un '9' de màxim nivell, amb xifres a l'altura de Lewandowski, cosa que li obre les portes a un últim ball al Camp Nou.

Aquesta temporada, De Jong ja suma 11 gols i 7 assistències en 24 partits, però és que el curs passat va acabar amb 38 gols en 48 aparicions. Registres molt bons i que, sumats al seu desig de tornar al Barça, podrien propiciar el seu retorn. Flick ja ha donat el vistiplau i Deco ja treballa en l'operació, que podria tancar-se ara o per a la pròxima temporada, ja que arribaria gratis després de finalitzar contracte.

Veurem què succeeix amb el futur de Luuk de Jong, però la informació compartida pel reconegut usuari @Sergi288 a la xarxa social X no deixa lloc a dubtes. Sens dubte, seria un retorn que l'afició culer celebraria per tot el que és alt. Flick també, encara que això comporti restar-li minuts a Robert Lewandowski.