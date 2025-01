Oferta sorpresa al Barça! La Real Sociedad truca a Joan Laporta: 'Volem a...'

Joan Laporta, en el seu intent per estabilitzar les finances del Barça, està a prop de tancar un negoci extremadament beneficiós per al club català. I és que la Real Sociedad ha trucat a la seva porta per preguntar per un traspàs que podria deixar entre 10 i 20 milions a les arques de l'entitat. Això sí, la resposta de Laporta no pot demorar-se, ja que el temps segueix corrent i el mercat de fitxatges torna a tancar-se en poc més d'una setmana.

L'inici de temporada del Barça ha estat força bo malgrat els últims entrebancs a LaLiga. És per això que, en línies generals, Joan Laporta està satisfet amb el que ha vist fins ara i no planeja fer canvis al gener. Només activarà certes sortides si Flick així li ho demana i si arriben les ofertes adequades, i això és precisament el que ha succeït.

Sí, perquè la Real Sociedad està molt interessada a fer-se amb els serveis d'un dels descartats de Flick i Laporta ha donat llum verda. El Barça podria rebre més de 15 milions amb aquesta venda, que sembla estar decidida. I és que, a més del conjunt d'Imanol Alguacil, hi ha un altre equip que també s'ha sumat a la subhasta.

Joan Laporta ha de decidir

El mandatari culé ha de prendre una decisió: mantenir sense modificacions l'estructura de la plantilla dissenyada a l'estiu o, per contra, activar certes sortides per ingressar molts milions. Els fitxatges, de moment, estan paralitzats fins que es concreti el tema de les sortides. I la d'Eric García sembla que serà la primera.

Joan Laporta ha rebut 2 ofertes per Eric García. La primera, del Girona de Míchel, que estaria encantat de poder comptar de nou amb el central català. Recordem que Eric ja va estar cedit a Montilivi la temporada passada i que va quallar una campanya extraordinària, així que el seu retorn és més que possible.

I la segona oferta procedeix de l'equip dirigit per Imanol Alguacil. La Real Sociedad vol a Eric García i Joan Laporta sembla disposat a tancar l'operació, deixant el Girona amb les mans buides. I és que en les últimes hores tot fa indicar que els de Míchel no arriben als requisits econòmics que planteja el Barça, cosa que deixa la Real al capdavant.

Eric García, més a prop de la Real Sociedad

Quan tot semblava tancat entre Eric García i el Girona per 15 milions, la no sortida de Ronald Araújo i la lesió d'Íñigo Martínez van frenar les negociacions. Un escenari que ha aprofitat la Real Sociedad per entrar de ple en la subhasta pel '24' del Barça. De moment no s'ha filtrat la quantitat exacta de l'oferta, però hauria de ser superior als 15 'quilos'.

Veurem en què queda tot. De moment, Eric García continua sent jugador del Barça fins que Joan Laporta tanqui el seu traspàs. Un adeu que sembla estar a prop de concretar-se amb la Real Sociedad com a destí més probable, ja que el Girona sembla que s'ha caigut de la cursa pel seu fitxatge.