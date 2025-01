El Barça empata a Getafe i Gerard Piqué ho deixa molt clar a les seves xarxes: 'És un...'

El Getafe vs Barça d'aquesta nit ha estat un partit molt intens, amb ambdós equips lluitant per cada metre, i que ha acabat amb repartiment de punts. Una vegada més, els de Flick punxen a la lliga, cosa que els complica seguir vius en la lluita pel títol. Koundé ha marcat el primer, però els locals han empatat abans del descans i ja no hi ha hagut més gols.

En els primers minuts semblava que el Barça no tindria massa problemes per superar el Getafe. El marcador ja indicava el 0 a 1 abans del quart d'hora, però els locals no s'han rendit en cap moment. Lluny de relaxar-se, els de Bordalás han continuat treballant, Arambarri ha empatat, i no han cedit davant l'assetjament de Pedri i companyia.

La realitat és que no ha estat el partit més vistós del món i Gerard Piqué ha volgut enviar un missatge clar a les seves xarxes socials que diu moltes coses. Amb tan sols 5 paraules ha reflectit l'opinió de l'aficionat culé a la perfecció.

Gerard Piqué segueix molt atent al que succeeix al Barça

El mític central del FC Barcelona, Gerard Piqué, continua estant en el focus pels seus projectes personals. La Kings League i el seu intent per dominar la Copa Davis de tennis en són una bona mostra. No obstant això, també té temps per seguir molt de prop l'equip de la seva vida.

Gerard Piqué mai ha amagat el seu desig de ser president del Barça en el futur i el cert és que compta amb el suport de l'afició culé. Sincer per naturalesa, Piqué ha destacat pel seu gran nivell futbolístic, però també per les seves declaracions. Sempre ha defensat el FC Barcelona i avui ha tornat a enviar un missatge que l'aficionat culé aplaudeix amb força.

Ho ha fet en català, però no necessita traducció: "El Pedri és un escàndol", ha dit Gerard Piqué. Una declaració contundent i que reflecteix a la perfecció el sentir del seguidor del Barça. I és que, malgrat l'empat, el nivell de Pedri aquesta temporada està sent, senzillament, impecable.

Pedri, una vegada més, el millor del Barça

Gerard Piqué no ha descobert res de nou, però mai està de més exposar les veritats i reconèixer la bona feina. I això és el que ha volgut fer amb Pedri. El '8' del Barça ha tornat a brillar i ha liderat els seus al Coliseum malgrat l'1-1 final.

Pedri ha estat qui ha assistit a Koundé en el primer gol. El seu primer toc és espectacular, la seva orientació al camp és sorprenent i pràcticament tot el que fa ho fa amb sentit. Sembla que és fàcil, però la realitat és que hi ha molt pocs al món capaços de millorar el que fa el canari.

Al Barça ho saben i per això ja estan preparant la seva renovació. Pedri seguirà vestit amb la samarreta culé fins al 2030 i serà oficial en les pròximes setmanes. Una decisió que Gerard Piqué segur que aplaudeix, ja que tal com ha dit a les xarxes: "Pedri és un escàndol".