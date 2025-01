Exdirectiu del Barça de Laporta denuncia que té la casa ocupada des de fa 5 anys

Catalunya s'ha convertit en el paradís de l'ocupació amb permís dels partits i les organitzacions que han governat tots aquests anys. El 2024 va tornar a liderar les ocupacions a tot l'Estat, amb un augment del 173%. El dada és demolidora: dues de cada deu ocupacions a l'Estat espanyol, un 20%, es van produir a Catalunya.

Juntament amb els freds números, apareixen també cada vegada amb més freqüència els testimonis de víctima de l'ocupació. L'últim ha estat una figura pública. Es tracta d'Alfons Godall, vicepresident del Barça durant la primera etapa de Joan Laporta com a vicepresident (2003-2010).

L'exdirectiu del FC Barcelona va reaccionar a una publicació a X, on algú es preguntava si un llogater que paga és un okupa.

"Jo en tinc una que porta des del 2020 sense pagar, ni el pis ni la plaça de pàrquing", ha respost Alfons Godall. Qui va ser la mà dreta de Joan Laporta ha explicat que "tinc sentències i desnonament, però no els he pogut materialitzar".

A més, ha afirmat que "no sé quina feina fa, però no li falta de res", i que té "documentació de 'vulnerable'".

La negativa al pagament del lloguer és una forma d'ocupació encoberta que afecta cada vegada més propietaris a Catalunya. L'exdirectiu culé es queixa que a Catalunya "els desnonaments estan suspesos en el cas de persones vulnerables". La qual cosa permet a llogaters com el seu aprofitar les escletxes del sistema per incomplir la seva obligació de pagament.

Un reflex del que passa a Catalunya

Algú suggereix que en el cas d'una persona acreditada com a vulnerable, l'administració hauria de fer-se càrrec del pagament. Un altre es pregunta irònicament si el dret a l'habitatge inclou plaça de pàrquing. "Fins on hem arribat", lamenta.

Entre els comentaris, sorprèn la quantitat de persones que ofereixen el seu testimoni com a víctimes d'ocupació. "Ens estem organitzant per fer front a aquesta injustícia", afirma un usuari. "És un autèntic escàndol", es queixen, "i com aquest cas n'hi ha milers".

"A mi finalment se'm va acabar el malson, van marxar pel seu propi peu. He tingut sort, també eren suposadament vulnerables", diu una altra víctima d'ocupació.

"Visc una situació semblant des de fa gairebé dos anys", afirma un, "a part del lloguer els he de pagar el subministrament d'aigua i llum". I és que, segons afirma un usuari, "com estan les coses, tenir un pis en propietat és més un perjudici que un benefici". Finalment, algú pregunta "com voldran els propietaris llogar les seves propietats".

Aquest és un dels motius que expliquen per què les polítiques progress han comportat un augment del preu de l'habitatge. La inseguretat jurídica fa que molts propietaris desisteixin de posar les seves propietats al mercat, produint-se una contracció de l'oferta. La qual cosa sumada a la saturació de la demanda dispara els preus del mercat.