Joan Laporta no acostumbra a dejar nada en el tintero, aunque llevaba muchos meses sin alzar la voz contra el arbitraje. En este caso, Joan Laporta no ha podido evitar reaccionar, de forma brutal, al arbitraje que el Barça tuvo que sufrir en el campo del Getafe este pasado sábado en Liga. El Barça empató (1-1) ante el conjunto azulón, pero la polémica estuvo servida: González Fuertes, árbitro principal, no vio un claro penalti sobre Jules Koundé y solo añadió 5 minutos extraordinarios.

Algunos jugadores del Barça se pronunciaron tras el partido, pero ha sido Joan Laporta quien ha explotado y ha atacado duramente al colectivo arbitral que lleva tiempo perjudicando al Barça. El presidente del Barça, Joan Laporta, se ha personado en la Ciutat de la Justicia de Barcelona para declarar por una presunta estafa y ha aprovechado para atacar al colectivo arbitral. La rajada del presidente del Barça ha sido brutal: Laporta ha puesto el foco sobre el penalti no señalado a Jules Koundé, que le parece "igual" que otros que sí pitan.

Además de Joan Laporta, Pedri fue otro de los jugadores que se pronunció tras el doloroso empate en Getafe. El canario aseguró que el "Getafe es un equipo que busca perder el tiempo y generar provocaciones", pero recordó que todo el vestuario del Barça "ya sabía donde les tocaba jugar". Otro de los protagonistas del Getafe-Barça fue, precisamente, Alejandro Balde, quien recibió insultos racistas por parte de un sector de aficionados del Getafe, algo que denunció ante los medios de comunicación.

¡ÚLTIMA HORA! La brutal reacción de Laporta a lo del Getafe-Barça: 'Fue una ve...'

El Barça se estrelló contra el Getafe (1-1) y la victoria del Real Madrid contra la UD Las Palmas hace que los de Hansi Flick tengan complicado ganar la Liga. A pesar de las malas sensaciones sobre el césped, Joan Laporta ha puesto el foco en el arbitraje, que generó mucha polémica durante el choque de Liga entre azulones y culers.

"El arbitraje fue una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Jules Koundé fue un escándalo. Deberíais ponerlo más porque fue indignante", aseguró Joan Laporta este lunes por la mañana, todavía caliente por el empate de este pasado sábado.

Tras el partido, Koundé también se mostró muy enfadado y frustrado por la decisión del árbitro, aunque no quiso hace "más comentarios". "Es una pena el empate. Teníamos el control del partido y en una ocasión nos meten un gol", explicó el central francés, que fue derribado claramente en el área rival.